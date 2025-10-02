۳۶ نفر در اثر فرو ریختن داربست در اتیوپی کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، طبق گزارش ها، داربست‌های موقت نصب شده در کلیسایی در اتیوپی فرو ریخت و باعث کشته شدن حداقل ۳۶ نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر شده است.

این حادثه حدود ساعت ۷:۴۵ صبح در شهر آررتی، در منطقه امهارا، حدود ۷۰ کیلومتری شرق پایتخت، آدیس آبابا، رخ داد.

گروهی از زائران برای برگزاری جشنواره سالانه مریم مقدس از کلیسای منجار شنکورا آررتی ماریام بازدید می‌کردند که داربست‌ها فرو ریخت.

احمد گبیهو، رئیس پلیس منطقه، گفت: تعداد کشته‌شدگان به ۳۶ نفر رسیده و ممکن است بیشتر هم شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تعداد مجروحان هنوز مشخص نیست، اما برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که تعداد آنها می‌تواند به ۲۰۰ نفر برسد.

آتنافو آباته، مقام محلی، به خبرگزاری اتیوپی (EBC) گفت که برخی از مردم زیر آوار مانده‌اند، اما جزئیاتی در مورد عملیات نجات ارائه نکرد.