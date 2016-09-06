آتش سوزی یک زندان در پایتخت اتیوپی ۲۳ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دولت اتیوپی روز دوشنبه از کشته شدن دست کم ۲۳ نفر در پی آتش سوزی در داخل یک زندان در «ادیس ابابا» پایتخت این کشور خبر داد.

این آتش سوزی روز شنبه در زندان «کیلینتو» که محل نگهداری شماری از زندانیان سیاسی بود روی داد. دولت اتیوپی روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که این آتش سوزی ابتدا تنها یک کشته و ۶ زخمی برجای گذاشته بود اما آمار رسمی بعدا به ۲۳ کشته افزایش یافت.

دولت اتیوپی در بیانیه ای اعلام کرد که دو ساختمان در این زندان دچار آسیب شده و ۹ زندانی و عناصری از نیروهای پلیس نیز تحت درمان هستند. ضمن اینکه زندانیان باقی مانده به دیگر مراکز منتقل شده اند و اطلاعاتی در خصوص علل این آتش سوزی ارائه نشده است.

رسانه های محلی و شبکه های اجتماعی روز شنبه از شنیده شدن صدای تیراندازی در داخل این زندان حین آتش سوزی خبر دادند. در همین حال ویدئویی نیز از انتشار دود حاصل از آتش سوزی در این زندان منتشر گردید.

گفتنی است که بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات چندماه اخیر در منطقه «اورمی» و غیره در زندان «کیلینتو» نگهداری می شدند.