عزیزی از کاهش۴۰ درصدی جرایم سایبری در غرب استان تهران خبرداد

به گزارش خبرنگار مهر،سردار کیومرث عزیزی،صبح شنبه، در جمع خبرنگاران،از کاهش ۴۰ درصدی جرایم سایبری و افزایش ۱۵ درصدی کشف جرائم در یک‌سال گذشته خبر داد.

عزیزی در تشریح عملکرد انتظامی غرب استان تهران اظهار داشت: در سال جاری مجموع تصادفات در غرب استان تهران به میزان قابل توجهی نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

وی گفت: در این مدت ۱۳۲ هزار و ۴۶۶ فقره تصادف خسارتی، ۱۱ هزار و ۶۷۹ تصادف منجر به جرح و ۲۴۷ تصادف فوتی به ثبت رسیده که به ترتیب ۴۱ و ۴۳ درصد کاهش در تصادفات جرحی و فوتی داشته‌ایم.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه ارتقاء امنیت اجتماعی افزود: در سال جاری ۵۶۵ طرح انتظامی در محلات مختلف اجرا شد که نسبت به سال گذشته ۳۳۵ درصد افزایش داشته است. همچنین دستگیری اراذل و اوباش ۱۶ درصد، جمع‌آوری معتادان متجاهر ۵۴ درصد و برخورد با فروشندگان مواد مخدر ۱۸ درصد رشد داشته است.

عزیزی با بیان اینکه غرب استان تهران در میان هشت استان برتر کشور در کاهش جرائم قرار دارد، گفت: در سال گذشته ۶۶ هزار و ۹۴۱ مورد سرقت به ثبت رسیده که نسبت به ۸۳ هزار مورد سال قبل از آن، کاهش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین کشف جرائم ۱۵ درصد و دستگیری سارقان سه درصد افزایش یافته است.

وی از کاهش ۴۰ درصدی جرایم سایبری برای نخستین بار در پنج سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: این کاهش نتیجه ارتقای آگاهی مردم، اطلاع‌رسانی‌های به‌موقع پلیس و اجرای طرح‌های پیشگیرانه در فضای مجازی است.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به شعار هفته فراجا مبنی بر «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن» گفت: اقتدار پلیس از مردم و قانون نشأت می‌گیرد؛ پلیس زمانی مقتدر است که قانون‌مدار، خدامحور و مردم‌دار باشد و در عین اقتدار، مهربانی و رأفت خود را در برابر شهروندان نشان دهد.

وی افزود:در جنگ رسانه‌ای و امنیتی ۱۲ روز گذشته، بیش از ۳۱۰۰ تماس مردمی در حوزه امنیت دریافت شد که همه آنها توسط پلیس‌های تخصصی بررسی و بخشی از آنها منجر به شناسایی و دستگیری عوامل مرتبط با دشمنان شد.

عزیزی با قدردانی از همکاری مردم گفت: احساس مسئولیت شهروندان در گزارش موارد مشکوک نقش مهمی در تأمین امنیت عمومی دارد و این همراهی باید تداوم داشته باشد.

وی در پایان از اجرای ۶۵ برنامه تکلیفی و ابتکاری در هفته انتظامی امسال خبر داد و افزود: در مجموع بیش از ۳۹۰ برنامه فرهنگی، آموزشی و انتظامی در سطح شهرستان‌های غرب استان تهران اجرا خواهد شد.