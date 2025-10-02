به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرتالله کریمی، فرمانده انتظامی شهرستان خمیر گفت: مأموران ایست و بازرسی کنجی شهرستان خمیر روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و پس از توقف آن، در بازرسی دقیق، یک دستگاه هلیشات خارجی قاچاق کشف کردند.
وی با اشاره به ارزشگذاری کارشناسان اقتصادی، قیمت این کالای قاچاق را ۲ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در این رابطه دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شدند. همچنین خودروی حامل کالا به پارکینگ منتقل شد.
فرمانده انتظامی خمیر تأکید کرد: پلیس با جدیت در مسیر مقابله با قاچاق کالا و حفظ امنیت اقتصادی کشور گام برمیدارد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی پلیس گزارش دهند.
