  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۹

کرمی: هلی‌شات ۲ میلیارد ریالی قاچاق در بندرخمیر ضبط شد

کرمی: هلی‌شات ۲ میلیارد ریالی قاچاق در بندرخمیر ضبط شد

بندرعباس-فرمانده انتظامی شهرستان خمیر از کشف یک دستگاه هلی‌شات قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال در جریان اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت‌الله کریمی، فرمانده انتظامی شهرستان خمیر گفت: مأموران ایست‌ و بازرسی کنجی شهرستان خمیر روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و پس از توقف آن، در بازرسی دقیق، یک دستگاه هلی‌شات خارجی قاچاق کشف کردند.

وی با اشاره به ارزش‌گذاری کارشناسان اقتصادی، قیمت این کالای قاچاق را ۲ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در این رابطه دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شدند. همچنین خودروی حامل کالا به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی خمیر تأکید کرد: پلیس با جدیت در مسیر مقابله با قاچاق کالا و حفظ امنیت اقتصادی کشور گام برمی‌دارد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس گزارش دهند.

کد خبر 6609396

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها