به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالباعث قتالی عصر پنجشنبه در نشست با نخبگان و فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان هرمزگان که با حضور رئیس جمهور پزشکیان برگزار شد، اظهار کرد: مردم هرمزگان، مردمی خونگرم، شریف، وزین و علاقمند به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و حضور پرشور شما در این استان نشانهای از اهمیت دادن به این مردم عزیز است.
وی با بیان اینکه مطالبات مردم پیشتر توسط سایر مسئولان نیز مطرح شده، گفت: خواست ما، خواست مردم است و مطالبه تغییر و پیشرفت خواسته اصلی مردم است، همانگونه که در ایام انتخابات وعده داده شد، اکنون تحقق آن وعدهها برای مردم اهمیت دارد و میتواند بزرگترین عامل امیدآفرینی در فضای فعلی کشور باشد.
قتالی در ادامه با اشاره به فشارهای بینالمللی خطاب به رئیس جمهور، تصریح کرد: امید است با بهرهگیری از حکمت و تدبیر خود، راهحلهایی اثربخشتر برای افزایش وفاق و همبستگی ملی ارائه دهید.
این عالم اهل سنت همچنین به سخنان رهبر معظم انقلاب پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر نقش ارزنده اهل سنت ایران فرمودند که باید از آنان به دلیل همکاری، وحدت و همراهیشان قدردانی کرد؛ این تجلیل نشاندهنده نقش مهم اقوام و مذاهب در انسجام ملی است.
