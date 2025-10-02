  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳

عالم اهل سنت هرمزگان: تحقق وعده‌های انتخاباتی مایه امید مردم است

عالم اهل سنت هرمزگان: تحقق وعده‌های انتخاباتی مایه امید مردم است

بندرعباس- عالم اهل سنت هرمزگان، با تاکید بر لزوم توجه به خواسته‌های مردم، تحقق وعده‌های انتخاباتی را عامل اصلی ایجاد امید در جامعه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالباعث قتالی عصر پنجشنبه در نشست با نخبگان و فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان هرمزگان که با حضور رئیس جمهور پزشکیان برگزار شد، اظهار کرد: مردم هرمزگان، مردمی خونگرم، شریف، وزین و علاقمند به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و حضور پرشور شما در این استان نشانه‌ای از اهمیت دادن به این مردم عزیز است.

وی با بیان اینکه مطالبات مردم پیش‌تر توسط سایر مسئولان نیز مطرح شده، گفت: خواست ما، خواست مردم است و مطالبه تغییر و پیشرفت خواسته اصلی مردم است، همان‌گونه که در ایام انتخابات وعده داده شد، اکنون تحقق آن وعده‌ها برای مردم اهمیت دارد و می‌تواند بزرگ‌ترین عامل امیدآفرینی در فضای فعلی کشور باشد.

قتالی در ادامه با اشاره به فشارهای بین‌المللی خطاب به رئیس جمهور، تصریح کرد: امید است با بهره‌گیری از حکمت و تدبیر خود، راه‌حل‌هایی اثربخش‌تر برای افزایش وفاق و همبستگی ملی ارائه دهید.

این عالم اهل سنت همچنین به سخنان رهبر معظم انقلاب پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر نقش ارزنده اهل سنت ایران فرمودند که باید از آنان به دلیل همکاری، وحدت و همراهی‌شان قدردانی کرد؛ این تجلیل نشان‌دهنده نقش مهم اقوام و مذاهب در انسجام ملی است.

کد خبر 6609446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها