ثبت حدود ۳ هزار مأموریت اورژانس ۱۱۵ دزفول برای سالمندان در سال جاری

رضا معمارزاده رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دزفول به مناسبت هفته سالمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سالمندان از گروه‌های پرخطر در حوزه سلامت محسوب می‌شوند و این‌گروه، نیازمند توجه ویژه از سوی اورژانس پیش‌بیمارستانی است.

وی با اشاره به نوع مأموریت‌های انجام شده برای این قشر افزود: بیشترین علت تماس سالمندان با اورژانس ۱۱۵ مربوط به عارضه‌های قلبی بوده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول عنوان کرد: پس از مشکلات قلبی، آسم و تنگی نفس در رتبه دوم و افزایش فشار خون در جایگاه سوم علت تماس‌های اورژانسی قرار دارند.

معمارزاده اضافه کرد: سکته مغزی نیز در ردیف چهارم عوامل اصلی مأموریت‌های اورژانس برای سالمندان به ثبت رسیده است.

وی تصریح کرد: ثبت این آمار بیانگر ضرورت آموزش خانواده‌ها و خود سالمندان در زمینه پیشگیری و توجه به علائم اولیه بیماری‌ها می‌باشد تا از وقوع شرایط اورژانسی جلوگیری شود.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول با گرامیداشت هفته سالمندان، تأکید کرد: اورژانس ۱۱۵ همواره در خدمت‌رسانی به این قشر آسیب‌پذیر جامعه آماده‌باش کامل دارد و همکاران ما شبانه‌روز در کنار مردم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ملی سالمندان امسال از هشتم تا چهاردهم مهرماه ۱۴۰۴، هم‌زمان با روز جهانی سالمندان، با شعار جهانی «سالمندان پیشگام در اقدام محلی و جهانی؛ آرزوها، رفاه و حقوق ما» و شعار ملی حفظ کرامت، ارتقا سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گام‌های محله‌محور در سراسر کشور برگزار می‌شود.