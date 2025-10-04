مسعود: چهار ساعت نخست، زمان طلایی نجات بیماران سکته مغزی است

سیدعلی مسعود در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت روز جهانی سالمندان سکته مغزی را یکی از بیماری‌های جدی و شایع در این گروه سنی دانست و اظهار کرد: این عارضه بر اثر انسداد شریان‌های مغزی به وسیله لخته خون یا پارگی رگ‌ها ایجاد می‌شود و نشانه‌هایی چون ضعف ناگهانی در یک سمت بدن، اختلال تکلم، سرگیجه و تغییر سطح هوشیاری دارد

وی با تأکید بر ضرورت اقدام سریع در این شرایط ابراز کرد: در صورت مشاهده علائم، باید بی‌درنگ با شماره ۱۱۵ تماس گرفت و کد ۷۲۴ را اعلام کرد تا عملیات اورژانسی برای انتقال بیمار انجام شود. درمان در کمتر از چهار ساعت، شانس بازگشت بیمار به زندگی عادی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان همچنین، به عوامل زمینه ساز سکته مغزی اشاره کرد و تصریح کرد: دیابت، فشار خون بالا، نارسایی قلبی، استرس و مصرف دخانیات احتمال بروز این عارضه را افزایش می‌دهد.

وی اصلاح سبک زندگی از جمله رعایت رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی منظم را از راهکارهای پیشگیری دانست و خاطرنشان کرد: سالمندان گنجینه‌های ارزشمند تجربه و دانایی هستند و توجه به سلامت آنان سرمایه‌ای برای خانواده و جامعه محسوب می‌شود.

مسعود با بیان اینکه روز جهانی سالمندان فرصتی برای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به نیازهای سلامت این گروه است، تأکید کرد: تأمین زندگی سالم‌تر و باکیفیت‌تر برای سالمندان باید به عنوان یک اولویت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.