به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ایزدخواه عصر پنجشنبه در نشست نخبگان با استاندار که به مناسبت روز نخبگان و با حضور سردار مهدوی فرمانده سپاه انصارالرضا (ع)، سید حسن هاشمی نماینده شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: دانشجویان و اساتید دانشگاههای استان در سطح کشور میدرخشند و فعالیتهای نخبگانی در سه سطح مختلف انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه تدوین سند دانشبنیان استان اقدامات ارزشمندی انجام شده و تاکنون ۳۵ هسته دانشمحور در استان تشکیل شده است. همچنین تقویت جنبههای فرهنگی و اجتماعی نخبگان بهطور جدی مورد توجه قرار گرفته است.
ایزدخواه متذکر شد: در زمینه مشارکت در برنامههای فناورانه نیز بنیاد نخبگان استان با هماهنگی دانشگاهها برنامههایی را اجرا کرده است.
وی افزود: علاوه بر اجرای طرح بورسیه صنعت، طرح «همیار صنعت» نیز در استان اجرایی شده و تاکنون ۲۰ نخبه علمی در دانشگاههای خراسان جنوبی بهعنوان عضو هیئت علمی جذب شدهاند. همچنین روند جذب ۲۵ نخبه استان در دستگاههای اجرایی در حال انجام است.
ایزدخواه خاطرنشان کرد: آمادگی داریم در حوزه دیپلماسی نیز از ظرفیت نخبگان استان استفاده شود.
همچنین در این نشست تعدادی از نخبگان به مسائل و دغدغههایی از جمله تأثیرگذاری هوش مصنوعی در حوزههای مختلف، نبود متولی مشخص در کشور برای این حوزه، ضرورت تشکیل هیئتهای اندیشهورز هوش مصنوعی و علوم انسانی، نبود حامی مالی در استان، لزوم افزایش تسهیلات و جوایز نخبگان، نتیجهمحور بودن جلسات، تسریع در اجرای طرح مسکن نخبگان، حمایت آموزش و پرورش از معلمان نخبه، موفقیت بیشتر بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در جذب نخبگان و همچنین مشکلات موجود در زمینه اشتغالزایی نخبگان اشاره کردند.
