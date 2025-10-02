به گزارش خبرنگار مهر، محمد موسوی شامگاه پنجشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: ساعت ۱۹:۲۰ گزارش وقوع آتشسوزی در کارخانه پگاه خوزستان به سامانه ۱۲۵ آتشنشانی اعلام شد که بلافاصله دو گروه از آتشنشانان به محل اعزام شدند.
وی افزود: این آتشسوزی در حوالی تأسیسات برق کارخانه رخ داد اما با حضور سریع نیروهای عملیاتی و اقدامات بهموقع آنان، از گسترش حریق به سایر بخشهای کارخانه جلوگیری شد.
موسوی با اشاره به اینکه خوشبختانه این حادثه خسارت جانی در پی نداشت، گفت: حریق بهطور کامل مهار شده و هماکنون عملیات خنکسازی برای جلوگیری از شعلهوری مجدد ادامه دارد.
