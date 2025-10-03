مومنی: حریق در کارگاه صنایع دستی رشت یک مصدوم بر جا گذاشت

شهرام مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مهار آتشسوزی در یک کارگاه صنایع دستی در شهرک صبا خبر داد و اظهار کرد: در پی تماسهای متعدد شهروندان با سامانه ۱۲۵ از وقوع آتشسوزی در این کارگاه مطلع شدیم.
وی افزود: بلافاصله ۶ دستگاه خودروی عملیاتی به همراه ۱۳ نفر از آتشنشانان ایستگاه مرکزی به محل حادثه اعزام و اقدامات لازم برای مهار آتش و جلوگیری از سرایت آن به سایر واحدها را آغاز کردند.
مومنی با اشاره به علت بروز این حادثه گفت: بر اساس بررسیهای اولیه، استفاده از مواد سریعالاشتعال (تینر) برای رنگآمیزی در مجاورت شعله روباز یک «گاز پیکنیک»، عامل اصلی شعلهوری و بروز این آتشسوزی بوده است.
رئیس آتشنشانی رشت خاطرنشان کرد: متأسفانه در جریان این حادثه، یک مرد ۴۲ ساله از ناحیه دست راست دچار سوختگی شد که پس از ارائه کمکهای اولیه توسط امدادگران اورژانس، برای دریافت درمانهای بیشتر به بیمارستان منتقل شد.
تأکید بر رعایت اصول ایمنی با فرارسیدن فصل سرما
مومنی در پایان با اشاره به سرد شدن تدریجی هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، به شهروندان توصیه کرد: استفاده از مواد قابل اشتعال و سریعالاشتعال را در محیطهای بسته و به ویژه در نزدیکی شعلههای روباز جداً خودداری کنید و موضوع تهویه مناسب هوا را در محیطهای کار و زندگی بسیار جدی بگیرید تا از بروز چنین حوادث تلخی پیشگیری شود.
