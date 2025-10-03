  1. استانها
  2. گیلان
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۴

مومنی: حریق در کارگاه صنایع دستی رشت یک مصدوم بر جا گذاشت

مومنی: حریق در کارگاه صنایع دستی رشت یک مصدوم بر جا گذاشت

رشت -رییس آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت از وقوع آتش‌سوزی در یک کارگاه صنایع دستی خبر داد و گفت: در این حادثه یک مرد ۴۲ ساله مصدوم شد.

شهرام مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مهار آتش‌سوزی در یک کارگاه صنایع دستی در شهرک صبا خبر داد و اظهار کرد: در پی تماس‌های متعدد شهروندان با سامانه ۱۲۵ از وقوع آتش‌سوزی در این کارگاه مطلع شدیم.

وی افزود: بلافاصله ۶ دستگاه خودروی عملیاتی به همراه ۱۳ نفر از آتش‌نشانان ایستگاه مرکزی به محل حادثه اعزام و اقدامات لازم برای مهار آتش و جلوگیری از سرایت آن به سایر واحدها را آغاز کردند.

مومنی با اشاره به علت بروز این حادثه گفت: بر اساس بررسی‌های اولیه، استفاده از مواد سریع‌الاشتعال (تینر) برای رنگ‌آمیزی در مجاورت شعله روباز یک «گاز پیک‌نیک»، عامل اصلی شعله‌وری و بروز این آتش‌سوزی بوده است.

رئیس آتش‌نشانی رشت خاطرنشان کرد: متأسفانه در جریان این حادثه، یک مرد ۴۲ ساله از ناحیه دست راست دچار سوختگی شد که پس از ارائه کمک‌های اولیه توسط امدادگران اورژانس، برای دریافت درمان‌های بیشتر به بیمارستان منتقل شد.

تأکید بر رعایت اصول ایمنی با فرارسیدن فصل سرما

مومنی در پایان با اشاره به سرد شدن تدریجی هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، به شهروندان توصیه کرد: استفاده از مواد قابل اشتعال و سریع‌الاشتعال را در محیط‌های بسته و به ویژه در نزدیکی شعله‌های روباز جداً خودداری کنید و موضوع تهویه مناسب هوا را در محیط‌های کار و زندگی بسیار جدی بگیرید تا از بروز چنین حوادث تلخی پیشگیری شود.

کد خبر 6609802

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها