2 آتش نشان در عملیات اطفای حریق در زاهدان مصدوم شدند

فرهاد فراهی در گفتگو با مهر اظهار داشت: روز گذشته یک کارخانه قیر واقع در شهرک کامبوزیا زاهدان طعمه حریق شدکه به دلیل وسعت آتش سوزی 2 تن از آتش نشانان این سازمان دچار مصدومیت و سوختگی شدند.

وی افزود: مهار این حریق به دلیل دامنه وسعت بیش از حد آتش بیش از 5 ساعت به طول انجامید و تعداد 5 ایستگاه آتش نشانی برای مهار این حریق اعزام شدند.

وی با بیان اینکه تعداد 32 آتش نشان در این عملیات حضور داشتند گفت: متاسفانه به دلیل شدت و دامنه آتش تعداد 2 آتش نشان از ناحیه سر و صورت دچار مصدومیت و سوختگی شدند.

فراهی در ادامه افزود: خوشبختانه با تلاش آتش نشانان از انتشار آتش به سایر نقاط کارخانه و همچنین ساختمان های مجاور جلوگیری شد و این آتش سوزی پس از 5 ساعت تلاش مهار شد.

وی با بیان اینکه علت این آتش سوزی توسط کارشناسان در حال بررسی است ادامه داد: درطی هفته گذشته نیز یک تانکر حامل سوخت هواپیما در 15 کیلومتری جاده زاهدان- بم واژگون شد که خوشبختانه با حضور به موقع پرسنل این سازمان و ایمن سازی لازم از بروز حوادث احتمالی و بیشتر جلوگیری شد.