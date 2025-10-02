به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده پنجشنبه شب در سخنرانی خود به مناسبت بزرگداشت حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله علیها)، جایگاه این بانوی عظیم‌الشأن را در تاریخ اسلام بسیار والامقام خواند و تأکید کرد که حضرت معصومه (س) به عنوان مظهر علم، تقوا و شفاعت، نقشی بی‌بدیل در تداوم رسالت اهل بیت (ع) ایفا کرده‌اند.

وی افزود: حضرت معصومه (س) در سن کودکی به گونه‌ای شگفت‌انگیز دارای علمی عمیق و دانش الهی بودند که این مسئله با پاسخ به سوالات سخت مردم قم در همان سن و سال‌های کم ایشان کاملاً مشهود است.

نماینده ولی‌فقیه هرمزگان گفت: این علم و دانش را باید محصول تربیت در مکتب اهل بیت (ع) و همچنین عنایات خاص الهی دانست که مقام حضرت زهرا (س) و حضرت معصومه (س) را به عنوان دو ستون مهم امامت و ولایت تثبیت کرده است.

هجرت تمدن‌ساز حضرت معصومه (س) و تاثیر آن بر نشر علوم اسلامی

نماینده ولی فقیه در هرمزگان، هجرت حضرت معصومه (س) به شهر مقدس قم را نقطه عطفی در تاریخ اسلام توصیف کرد که با برکات فراوانی همراه بوده است.

به گفته وی، این هجرت تمدن‌ساز زمینه‌ساز شکل‌گیری حوزه‌های علمیه و مراکز علمی و دینی بزرگ در قم شد و تا امروز جریان ساز و منشا نشر علوم اسلامی به اقصی نقاط جهان باقی مانده است.

آیت‌الله عبادی‌زاده تصریح کرد: وجود مقدس حضرت معصومه (س) به عنوان یکی از بزرگترین بانوان علم و تقوا، نمادی از پیوند عمیق بین علم و معنویت در مکتب اهل بیت (ع) است و پرچم این فرهنگ ناب را در شهر قم به اهتزاز درآورد. این عنایت الهی، نعمتی بزرگ برای ملت ایران و شیعیان جهان محسوب می‌شود.

لزوم توسعه برنامه‌های فرهنگی و ترویجی در استان هرمزگان

عبادی ضمن تشکر و قدردانی از ارادت مردم هرمزگان به خاندان عصمت و طهارت، بر ضرورت گسترش برنامه‌های فرهنگی و دینی در راستای بزرگداشت مقام والای حضرت معصومه (س) در شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف استان تأکید کرد.

وی گفت: نباید این برنامه‌ها محدود به مرکز استان باشد بلکه باید با مدیریت دقیق و همت مضاعف، همایش‌ها، نشست‌ها و محافل دینی در شهرستان‌های مختلف استان برگزار شود تا روحیه دینی و معرفتی در میان اقشار مختلف مردم بیش از پیش تقویت گردد.

آیت‌الله عبادی‌زاده در پایان با دعا برای سلامتی علمای بزرگ و خدمتگزاران دین، از خداوند متعال خواست که فرج حضرت ولی عصر (عج) را نزدیک کند و توفیقات بیشتری برای خدمتگزاری به اهل بیت (ع) و ترویج معارف اسلام ناب محمدی (ص) به همه علاقه‌مندان و مسئولان عطا فرماید.