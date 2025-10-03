به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیزاده شامگاه پنجشنبه در بازدید از باغ گیاه شناسی نوشهر گفت: هرباریوم نوشهر بیش از ۳۰ سال پیش پایهگذاری شده و امروز با نگهداری بیش از ۲۷ هزار نمونه گیاهی، به یک مرجع علمی معتبر در منطقه هیرکانی تبدیل شده است.
وی با اشاره به پوشش گسترده گونههای بومی افزود: از میان دو هزار و ۳۰۰ گونه گیاهی شناساییشده در جنگلهای هیرکانی، حدود دو هزار گونه در این مرکز ثبت شده است، همچنین از مجموع ۵۰۰ گونه خزه شناساییشده در کشور، بیش از ۴۰۰ گونه و بالغ بر شش هزار نمونه در این هرباریوم نگهداری میشود.
علیزاده با اشاره به نقش اجرایی این مرکز در طرح ملی کاشت یک میلیارد نهال تصریح کرد: گونههای بومی و سازگار با اقلیم شمال کشور توسط متخصصان این هرباریوم شناسایی و به ادارهکل منابع طبیعی معرفی میشود. این همکاری باعث میشود کاشت نهالها بهجای حرکتی نمادین، به اقدامی مؤثر در احیای جنگلها و تعادل اکولوژیکی تبدیل شود.
وی افزود: اگرچه هر ساله هزینههایی برای نگهداری و توسعه این مرکز صرف میشود، اما ارزش واقعی آن در سرمایه علمی و زیستی نهفته است که نهتنها برای دانشگاهها و محققان، بلکه برای سیاستگذاران و مدیران منابع طبیعی کشور نیز مرجع و راهگشاست.
