پلیس هرمزگان نکاتی را برای جلوگیری از سرقت خودرو توصیه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالمجید کرمی رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان برای پیشگیری از سرقت خودرو ، نکاتی را به شهروندان توصیه کرد.

وی اظهار کرد: خودروی خود را به لوازم ایمنی نظیر دزدگیر، سویچ مخفی، قفل فرمان، قفل پدال، قفل سوئیچی و سایر وسایل بازدارنده مجهز کنید.

کرمی بیان کرد: خودروی خود را حتی برای دقایقی کوتاه در اختیار افرادی که شناخت کافی از آنان ندارید قرار ندهید و هنگام ترک خودرو خود، از قرار دادن سوئیچ بر روی آن جداً بپرهیزید همیشه هنگام ترک خودروی خود، از بسته شدن درها و شیشه‌ها اطمینان حاصل کنید.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان گفت: هرگز خودروی خود را در اماکن خلوت و تاریک پارک نکنید و هنگام ورود و خروج از پارکینگ منزل مراقب باشید افراد غریبه وارد پارکینگ نشوند.

وی خاطرنشان کرد: هنگام گردش و تفریح، خودروی خود را در مکانی امن و در صورت امکان در پارکینگ‌های عمومی و مطمئن پارک نمایید و زمان خروج از پارکینگ منزل، ابتدا خودرو را خاموش نموده و سوئیچ را برداشته سپس درب پارکینگ را ببندید.