همدان پایلوت ملی کارآفرینی و اشتغال سالمندان شد

حمیدرضا حاجیبابایی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر رئیس سازمان بهزیستی کشور به استان همدان، از تحقق مجموعهای از برنامههای ملی در حوزه سالمندی و حمایت از مددجویان خبر داد.
وی با بیان اینکه این سفر همزمان با هفته ملی سالمند انجام شد، اظهار کرد: در این سفر ۵ خودرو اورژانس اجتماعی به استان همدان اختصاص یافت و همدان بهعنوان مرکز اجرای طرح ملی کارآفرینی و اشتغال سالمندان معرفی شد.
حاجیبابایی ادامه داد: اردوگاه بهزیستی همدان به اردوگاه ملی تبدیل شد و همچنین کمکهزینه آموزش مهارتهای شغلی برای سه هزار نفر و اشتغال ۶۰۰ نفر از معلولان در حوزه انرژی خورشیدی فراهم گردید.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: کمک به تأمین مسکن برای ۲۰۰ نفر از مددجویان، پرداخت ۵۰ درصد هزینه جهیزیه جامعه هدف، کمکهزینه آموزش برای یکهزار و ۱۰۰ نفر در طرح غربالگری، راهاندازی ۷ مرکز جدید تشکلهای بهزیستی و تأمین ویلچر برای مستمریبگیران از دیگر نتایج این سفر است.
وی همچنین به تسویه کامل حقالزحمه پرستاران بیماران قطع نخاعی اشاره کرد و گفت: این اقدامات میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت سالمندان، معلولان و خانوادههای تحت پوشش بهزیستی ایفا کند.
