همدان پایلوت ملی کارآفرینی و اشتغال سالمندان شد

همدان- نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از انتخاب همدان به‌عنوان پایلوت ملی کارآفرینی و اشتغال سالمندان و اجرای طرح‌های حمایتی گسترده برای مددجویان خبر داد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر رئیس سازمان بهزیستی کشور به استان همدان، از تحقق مجموعه‌ای از برنامه‌های ملی در حوزه سالمندی و حمایت از مددجویان خبر داد.

وی با بیان اینکه این سفر همزمان با هفته ملی سالمند انجام شد، اظهار کرد: در این سفر ۵ خودرو اورژانس اجتماعی به استان همدان اختصاص یافت و همدان به‌عنوان مرکز اجرای طرح ملی کارآفرینی و اشتغال سالمندان معرفی شد.

حاجی‌بابایی ادامه داد: اردوگاه بهزیستی همدان به اردوگاه ملی تبدیل شد و همچنین کمک‌هزینه آموزش مهارت‌های شغلی برای سه هزار نفر و اشتغال ۶۰۰ نفر از معلولان در حوزه انرژی خورشیدی فراهم گردید.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: کمک به تأمین مسکن برای ۲۰۰ نفر از مددجویان، پرداخت ۵۰ درصد هزینه جهیزیه جامعه هدف، کمک‌هزینه آموزش برای یک‌هزار و ۱۰۰ نفر در طرح غربالگری، راه‌اندازی ۷ مرکز جدید تشکل‌های بهزیستی و تأمین ویلچر برای مستمری‌بگیران از دیگر نتایج این سفر است.

وی همچنین به تسویه کامل حق‌الزحمه پرستاران بیماران قطع نخاعی اشاره کرد و گفت: این اقدامات می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت سالمندان، معلولان و خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی ایفا کند.

