مرکز مراقبتی معلولان ذهنی در تویسرکان راه انداری می شود

محمدمهدی مفتح در گفتگو با مهر گفت: با توجه به نیاز شهرستان تویسرکان با تشکیل هیئت امناء و مؤسسات خیریه ۵۰ درصد هزینه‌های اجرا و ساخت این مرکز مراقبت از معلولان ذهنی از سوی سازمان بهزیستی و جامعه خیران وابسته به بهزیستی تأمین و ۵۰ درصد دیگر نیز از سوی شهرستان فراهم شود.

مفتح با بیان اینکه از این پس تمام وسایل و تجهیزات توان بخشی مورد نیاز شهرستان تأمین می‌شود، ابراز کرد: تمام مددجویان جامعه هدف دارای شرایطی بانکی از وام اشتغال در تویسرکان بهره‌مند می‌شوند.

وی از پرداخت کمک هزینه مناسب سازی برای ۵۰ نفر از مددجویان تویسرکان خبر داد و افزود: مسکن مورد نیاز تمام خانوارهای دارای چند فرزند معلول در تویسرکان نیز تأمین می‌شود.

وی از راه اندازی بیناد فرزانگان ویژه سالمندان در شهرستان تویسرکان در قالب طرح ملی خبر داد.