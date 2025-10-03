کسب چهارمین مدال طلای پارادوومیدانی جهان توسط باجلوند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفتمین روز دوازدهمین دوره رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان در هند، رقابت های پرتاب دیسک کلاس F۱۱ برگزار شد که طی آن حسین باجلوند صاحب مدال طلا شد.

حسین باجلوند با پرتاب ۴۱.۷۰ متر به قهرمانی رسید و صاحب مدال طلا شد، در این ماده مهدی اولاد نیز حضور داشت و با رکورد که ۳۵.۹۶ متر در رده هفتم قرار گرفت. این تنها پرتاب صحیح اولاد بود.

باجلوند در حالی چهارمین مدال طلا ایران در رقابت های پارادوومیدانی قهرمانی جهان در هند را کسب کرد که در پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس نقره گرفته بود.

کاروان ایران تاکنون ٤ مدال طلا توسط حسین باجلوند، امیرحسین علیپور، الهام صالحی و سعید افروز، ٢ مدال نقره توسط مهدی اولاد و هاجر صفرزاده و ٣ برنز توسط امان‌الله پاپی، الهام صالحی و زینب مرادی کسب کرده است.