جبار ولی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی گزارش مردمی به سامانه ۱۵۰۴ مبنی بر قطع درختان جنگلی در محدوده میان‌سراوان بخش فیروزآباد، بلافاصله تیمی از پاسگاه ویژه حفاظت منابع طبیعی شهرستان با پشتیبانی یگان حفاظت استان و هدایت سرهنگ دانش‌فیلی به عرصه اعزام شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد دو نفر با هویت مشخص مشغول قطع درختان بودند که با مشاهده مأموران منابع طبیعی اقدام به تیراندازی با سلاح گرم کردند. این افراد پس از درگیری و پیش از وارد آوردن خسارت بیشتر به طبیعت، از صحنه متواری شدند.

ولی‌پور با اشاره به عزم جدی منابع طبیعی در برخورد با تخریب‌گران منابع جنگلی تصریح کرد: متخلفان شناسایی شده و تحت تعقیب قانونی قرار دارند و به‌زودی به دست عدالت سپرده خواهند شد.

رئیس اداره منابع طبیعی کرمانشاه در پایان هشدار داد: منابع طبیعی هیچ‌گونه مماشاتی با سوداگران چوب و زغال نخواهد داشت و با اشراف اطلاعاتی و توان عملیاتی، هرگونه تعرض به عرصه‌های طبیعی به‌شدت پیگیری می‌شود.