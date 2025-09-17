محموله زغال قاچاق در کرمانشاه کشف و ضبط شد

محمدحسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محموله زغال قاچاق در نتیجه رصد و پیگیریهای مستمر مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شناسایی و در بازرسی از یک انبار در محلات حاشیهای شهر کرمانشاه ضبط شد.
وی افزود: تقویت گشتها و بازرسیها برای مقابله با تخلفات در حوزه منابع طبیعی بهویژه قطع درختان جنگلی، یکی از اقدامات محوری یگان حفاظت است که با همکاری دستگاه قضائی و نیروی انتظامی بهطور جدی دنبال میشود.
رستمی با بیان اینکه متخلفان این پرونده شناسایی شدهاند، گفت: با کشف این محموله، پرونده قضائی برای افراد دخیل تشکیل و آنان به مراجع قضائی معرفی شدند. منابع طبیعی خط قرمز ماست و هیچگونه چشمپوشی در برابر تعرض به جنگلها و طبیعت صورت نخواهد گرفت.
در همین زمینه، سرهنگ دانش فیلی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمانشاه نیز با تأکید بر عزم جدی این یگان در برخورد با متجاوزان به عرصههای ملی اظهار داشت: مقابله با قطع درختان و جلوگیری از قاچاق چوب و زغال از اولویتهای اصلی ماست و اجازه نخواهیم داد افراد سودجو با تخریب جنگلها منافع عمومی را به خطر بیندازند.
وی از شهروندان خواست همکاری بیشتری با یگان حفاظت منابع طبیعی داشته باشند و گفت: شهروندان میتوانند هرگونه تخلف مرتبط با قطع درختان، قاچاق چوب و زغال و یا تخریب منابع طبیعی را از طریق سامانههای تلفنی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش دهند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان خاطرنشان کرد: حفظ جنگلها و مراتع، سرمایهای برای نسلهای آینده است و با مشارکت مردم و همکاری دستگاههای مرتبط میتوان از بروز خسارات جبرانناپذیر جلوگیری کرد.
