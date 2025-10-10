جبار ولیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی رصد اطلاعاتی و انجام عملیات میدانی، فعالیت یک کارگاه زغالگیری غیرمجاز در محدوده شهر کرمانشاه در تاریخ چهارم مهرماه شناسایی شد. پس از طی مراحل قانونی و اخذ دستور قضایی، عملیات انتقال و جمعآوری کورهها با تلاش مأموران پاسگاه ویژه و یگان حفاظت منابع طبیعی استان با موفقیت انجام گرفت.
وی با تأکید بر رویکرد شفاف اداره منابع طبیعی در اطلاعرسانی به مردم افزود: تمامی مستندات اقدامات انجامشده در اختیار افکار عمومی قرار میگیرد و برخورد با متخلفان به صورت شبانهروزی و مستمر ادامه دارد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: مقابله با قطع غیرمجاز درختان و تولید زغال از اولویتهای جدی این اداره است و افراد متخلف باید بدانند دستگاه قضایی و منابع طبیعی با قاطعیت و سرعت با آنان برخورد قانونی خواهد کرد.
ولیپور در پایان گفت: این اقدام بخشی از روند برخورد قاطع با تخلفات منابع طبیعی است و نشانگر عزم جدی در حفاظت از سرمایههای طبیعی و جلوگیری از تخریب جنگلها و مراتع شهرستان کرمانشاه میباشد.
