کشف و ضبط ۷ تن چوب بلوط در کرمانشاه

جبار ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف و ضبط حدود ۷ تن چوب از گونه بلوط در یکی از کارگاههای چوب بری شهر خبر داد. این عملیات در راستای مقابله با تخریب منابع جنگلی و جلوگیری از عرضه غیرقانونی محصولات چوبی انجام شد.
وی افزود: متخلف براساس ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهرهبرداری جنگلها و مراتع کشور، برای پیگیری قضایی به اداره منابع طبیعی احضار شده و با مجازات قانونی روبرو خواهد شد.
جبار ولی پور با تاکید بر اهمیت قطع زنجیره قاچاق چوب گفت: برخورد با کارگاههای چوب بری متخلف، گامی مهم در حفظ جنگل زاگرس و تحقق توسعه پایدار است. همزمان با فعالیتهای جنگلگردشی، روند برخورد با کورههای زغال غیرمجاز نیز با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت.
رییس منابع طبیعی شهرستان هشدار داد که با هرگونه تخلف، از زمینخواری اراضی ملی تا قطع درختان جنگلی، بدون هیچگونه اغماضی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
نظر شما