توقیف محموله سنگین چوب قاچاق در کرمانشاه

سرهنگ دانش فیلی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با اجرای یک عملیات مشترک میدانی و پیگیری‌های اطلاعاتی، نیروهای یگان حفاظت شهرستان کرمانشاه به فرماندهی سعید داوری موفق شدند محموله بزرگی شامل بیش از ۲۰ تن چوب جنگلی قاچاق را کشف و ضبط کنند.

وی با اشاره به جزئیات این اقدام گفت: افراد سودجو در تلاش بودند چوب‌های جنگلی را به خارج از شهرستان منتقل کنند اما با واکنش سریع مأموران یگان حفاظت، مسیر آن‌ها مسدود و محموله توقیف شد. علاوه بر کشف چوب‌های قاچاق، تعدادی از متهمان نیز شناسایی و برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان با تقدیر از عملکرد نیروهای شهرستان کرمانشاه اظهار داشت: جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی سرمایه‌های ملی کشور هستند و پاسداری از آن‌ها وظیفه‌ای است که تنها با همکاری مردم به نتیجه خواهد رسید.

سرهنگ دانش فیلی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف و قطع غیرقانونی درختان، موضوع را از طریق شماره ۱۵۰۴ به یگان حفاظت اطلاع دهند تا برخورد قانونی و سریع با متخلفان انجام گیرد.