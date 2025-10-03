به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی مدیریت پوشش رسانهای، مخاطرات و بحرانهای امنیتی با تدریس اکبر نصراللهی رئیس دانشکده ارتباطات و رسانه در شیرینو شهرستان کنگان برگزار شد.
مسئولیتها و اخلاق رسانهای، آینده پژوهی در بحرانها، راهبردهای پوشش رسانهای، اصول و سیاستهای رسانهای، تجربهها و درس آموختهها از مهمترین موضوعات ارائه شده در این دوره بود.
مدرس دوره آموزشی صبح جمعه در این کارگاه بیان کرد: امیدزایی از مهمترین رسالتهای رسانه است و باید ضمن بیان مسائل مردم و مشکلات جامعه، راهحل ارائه داده و امیدآفرینی شود.
اکبر نصراللهی با بیان اینکه در قالب وقایع تلخ و منفی نیز میتوان امید ایجاد کرد، افزود: در رسانه باید نگاه مسئولانه و آموزشی داشت و خبرنگاران با فهم دقیق از مسائل کشور، به رسالت خود عمل کنند.
وی با بیان اینکه اطلاعرسانی در حوزههای مختلف از انحصار خارج شده است، گفت: مردم و شهروندخبرنگاران امروزه میتوانند هر موضوعی را برجسته کنند.
وی ادامه داد: موضوعات کوچک و بزرگ میتواند توسط شهروندان برجسته و بزرگنمایی شود و شبکههای اجتماعی میتوانند نقش شتابزا داشته باشند.
نقش رسانهها در زمان بحران
فرماندار کنگان نیز ضمن قدردانی از همراهی رسانههای شهرستان کنگان، گفت: یکی از رسالتهای اصلی رسانهها، پیشگیری از بحرانهاست. اگر رویدادها به موقع اطلاعرسانی شود، میتوان به موقع نیز راهکار برای آن ارائه داد.
غلامحسین زیبا با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در آن مقطع، رسانههای داخلی با امیدآفرینی و اطلاعرسانی بهموقع توانستند نقشه رسانههای بیگانه را خنثی کنند. همین امید بود که موجب پیروزی و انسجام ملی شد.
وی منطقه پارس جنوبی را یکی از حیاتیترین نقاط کشور برشمرد و هشدار داد: اگر نتوانیم فرهنگ حفاظت از این منطقه راهبردی را نهادینه کنیم، دشمن از این غفلت به عنوان تهدید استفاده خواهد کرد.
زیبا در ادامه به اهمیت «وفاق ملی» و «انسجام اجتماعی» اشاره کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید فارغ از نگاههای سیاسی، کنار هم قرار بگیریم. انسجام و اتحاد ملی برگ برنده ما در برابر دشمن است.
وی همچنین بر ضرورت اقتصاد دریا محور و مدیریت محله ور و واگذاری امور به بخش خصوصی و مردم تأکید کرد و افزود: بهترین زمان برای واگذاری امور به مردم همین امروز است. مدیریت محلهمحور و استفاده از ظرفیتهای مردمی میتواند در شرایط بحران، راهگشا باشد.
فرماندار کنگان در پایان خاطرنشان کرد: امروز جنگ رسانهای و روانی مهمترین عرصه تقابل با دشمن است. رسانهها باید با امیدآفرینی، جریانسازی مثبت و روشنگری به یاری مردم و نظام بشتابند.
