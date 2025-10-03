برگزاری میز خدمت پلیس در نماز جمعه تهران به مناسبت آغاز هفته انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اولین روز از هفته نیروی انتظامی، میز خدمت پلیس با حضور روسا و معاونین پلیس‌های تخصصی فاتب در محل برگزاری نماز جمعه تهران برگزار شد.

در این برنامه که با هدف ارتباط مستقیم با مردم و پاسخگویی به مطالبات شهروندان اجرا شد، مسئولان پلیس‌های تخصصی ضمن دیدار چهره به چهره با نمازگزاران، به درخواست‌ها، مشکلات و پرسش‌های آنان در حوزه‌های مختلف انتظامی رسیدگی کردند.

برپایی میز خدمت پلیس در هفته نیروی انتظامی، فرصتی برای تبیین خدمات، افزایش تعامل با مردم و تقویت اعتماد عمومی به شمار می‌آید.