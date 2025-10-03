  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۸

برگزاری میز خدمت پلیس در نماز جمعه تهران به مناسبت آغاز هفته انتظامی

همزمان با اولین روز از هفته نیروی انتظامی، میز خدمت پلیس با حضور روسا و معاونین پلیس‌های تخصصی فاتب در محل برگزاری نماز جمعه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اولین روز از هفته نیروی انتظامی، میز خدمت پلیس با حضور روسا و معاونین پلیس‌های تخصصی فاتب در محل برگزاری نماز جمعه تهران برگزار شد.

در این برنامه که با هدف ارتباط مستقیم با مردم و پاسخگویی به مطالبات شهروندان اجرا شد، مسئولان پلیس‌های تخصصی ضمن دیدار چهره به چهره با نمازگزاران، به درخواست‌ها، مشکلات و پرسش‌های آنان در حوزه‌های مختلف انتظامی رسیدگی کردند.

برپایی میز خدمت پلیس در هفته نیروی انتظامی، فرصتی برای تبیین خدمات، افزایش تعامل با مردم و تقویت اعتماد عمومی به شمار می‌آید.

کد خبر 6610017

