ضرورت همکاری مردم با پلیس در ایام پایانی سال

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی کیا ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری میز خدمت و دیدار چهره به چهره با شهروندان ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت علی اکبر (ع) و گرامیداشت روز جوان بیان داشت: یکی از اقدامات مهم و ارزنده پلیس در ارائه خدمات شایسته و بی منّت به مردم بر مبنای تدابیر سازمانی، حضور مسئولان انتظامی در میز خدمت و دیدار چهره به چهره با شهروندان برای رفع مشکلات انتظامی، ترافیکی و همچنین دریافت انتقادات و پیشنهادات آنهاست.

وی با اشاره به استقبال خوب مردم از ملاقات حضوری مسئولان انتظامی با شهروندان افزود: اغلب خواسته‌های مردم عزیز در این دیدار چهره به چهره در خصوص رفع توقیف وسائط نقلیه و همچنین تقدیر و تشکر از اقدامات مجموعه پلیس استان بوده است.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه پلیس خدمتگذار همواره در تأمین امنیت پایدار در تلاش است گفت: پلیس به عنوان خادم مردم و سرباز این نظام در خدمت جامعه است.

رفیعی کیا خاطر نشان کرد: شهروندان با حضور در این میز خدمت از عوامل راهنمایی و رانندگی و پلیس آگاهی استان مرکزی در ارائه خدمات ترافیکی و اجرای طرح‌های عملیاتی و انتظامی و دستگیری سارقان و مجرمان تقدیر کردند و به پاس احترام به خواسته‌های مردم تعدادی از همکاران تلاشگر در این مجموعه‌ها تشویق خواهند شد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به تصویر کشیدن صحنه‌های زیبا و به یاد ماندنی از خدمت گذاری پلیس به مردم توسط اصحاب رسانه تصریح کرد: مجموعه انتظامی همواره خدمتگذار مردم است و برای تحقق اهداف امنیتی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

رفیعی کیا در پایان از شهروندان خواست با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و آغاز عید نوروز، ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در سفرها، به توصیه‌های پلیس توجه کرده و در حفظ و ارتقا امنیت پایدار و مردمی و در خور و شایسته جامعه، ما را یاری کنند.

