آمارهای ویژه تقابل حساس فولاد و تراکتور در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های فولاد خوزستان و تراکتور تبریز از ساعت ۲۰:۱۵ روز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این دیدار از هفته ششم لیگ برگزار می‌شود و قضاوت آن بر عهده بیژن حیدری، داور باتجربه فوتبال کشور خواهد بود.

در تاریخ رویارویی‌های این دو تیم، لوسیانو پریرا مهاجم فولاد با ۶ گل زده، عنوان بهترین گلزن را در اختیار دارد. در سوی مقابل، ادینیو مهاجم سابق تراکتور با ۴ گل زده، برترین گلزن تبریزی‌ها در این تقابل‌ها محسوب می‌شود.

بیژن حیدری که قضاوت این دیدار را بر عهده دارد، در پنج فصل اخیر پنج بار قاضی مسابقات فولاد بوده که حاصل آن یک پیروزی، دو شکست و دو تساوی برای نماینده خوزستان بوده است. همچنین او در همین بازه زمانی ۹ بار دیدارهای تراکتور را سوت زده که نتیجه آن ۵ پیروزی، دو شکست و دو تساوی برای تیم تبریزی بوده است.

تراکتور تبریز با آماری قابل توجه پا به این مسابقه می‌گذارد؛ این تیم در هشت بازی اخیر خارج از خانه خود در لیگ برتر، طعم شکست را نچشیده و با روحیه‌ای بالا به اهواز سفر کرده است.

این دیدار با توجه به شرایط دو تیم، آمارهای فردی و تیمی و حضور داوری با سابقه، می‌تواند یکی از دیدنی‌ترین بازی‌های هفته ششم لیگ برتر باشد.