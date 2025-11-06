به گزارش خبرنگار مهر، رقابت تیم‌های فولاد خوزستان و پیکان تهران از دیدارهای حساس هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران است که فردا در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار خواهد شد. این دیدار علاوه بر اهمیت جدولی از منظر آماری و سابقه تقابل دو تیم نیز جالب توجه است.

در کارنامه دیدارهای گذشته، آخرین برد فولاد برابر پیکان به بیش از دو سال پیش بازمی‌گردد و از آن زمان نماینده خوزستان نتوانسته است در دیدارهای مستقیم مقابل خودروسازان به پیروزی برسد. در این تقابل‌ها، لوسیانو پری را مهاجم سابق فولاد با ۶ گل زده رکورددار بیشترین گل در بازی‌های رو در رو میان دو تیم محسوب می‌شود؛ آماری که نشان‌دهنده تأثیر این بازیکن در سال‌های اخیر بر روند مسابقات دو تیم است.

در سوی دیگر، پیکان تهران نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد و آخرین پیروزی این تیم برابر فولاد به بیش از هفت سال پیش برمی‌گردد. تیم تحت هدایت سعید دقیقی امیدوار است با عبور از این رکورد طولانی، با یک نمایش متفاوت در اهواز به سه امتیاز مهم دست پیدا کند.

از لحاظ داوری امیر عرب‌براقی قضاوت دیدار فردا را برعهده خواهد داشت. او در پنج فصل اخیر دو بار داور دیدارهای تیم فولاد بوده که حاصل آن یک برد و یک مساوی برای نماینده خوزستان بوده است. در سوی مقابل، عرب‌براقی سه بار دیدارهای تیم پیکان را در این مدت سوت زده که نتیجه آن دو شکست و یک تساوی برای تیم تهرانی بوده است.

دیدار فردای فولاد و پیکان، علاوه بر اهمیت امتیازی برای بهبود جایگاه دو تیم در جدول، می‌تواند به پایان یک رکورد طولانی بدون برد برای یکی از طرفین منجر شود. با توجه به آمار داوری و سابقه تاریخی این رقابت، هواداران دو تیم فردا شاهد دیداری پرهیجان و حساس خواهند بود که ممکن است معادلات هفته یازدهم را تغییر دهد.