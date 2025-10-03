معاون امور حمایتی بنیاد بین المللی غدیر در استان کرمانشاه منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی معاون امور امدادی و حمایتی بنیاد بین المللی غدیر در استان کرمانشاه طی حکمی از سوی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه منصوب شد.

حجت الاسلام غفوری در این مراسم با تقدیر از سوابق درخشان و فعالیت های مدیریتی، جهادی و خدومانه ظهیر حیدری نژاد، ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از توانایی های ایشان، شاهد تحولی مثبت در عرصه بنیاد بین المللی غدیر در استان باشیم.





گفتنی است، حیدری نژاد که از جوانان نخبه و بومی استان کرمانشاه و همچنین رئیس صنایع پتروشیمی این استان است، و می توان به پیشینه درخشان وی در عرصه های گوناگون از جمله به سرانجام رساندن پروژه های بزرگ، فعالیت های جهادی، خدمت رسانی در موکب های اربعین حسینی، همچنین مشارکت فعال در عرصه های فرهنگی و برنامه های قرآنی اشاره کرد.



بنیاد بین المللی غدیر به عنوان یک نهاد مردمی، در زمینه ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی وتبلیغی در سطح ملی و بین المللی فعالیت میکند.