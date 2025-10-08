عمل جراحی موفقیت آمیز سردار آزمون

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه شباب الاهلی امارات، سردار آزمون پس از مصدومیتی که اخیراً دچارش شده بود، جراحی را با موفقیت پشت سر گذاشته و حال عمومیاش رضایتبخش است.
او از این پس زیر نظر کادر پزشکی باشگاه، برنامهای ویژه برای توانبخشی و بازگشت تدریجی به میادین فوتبال را آغاز خواهد کرد. پیشبینی میشود سردار آزمون پس از پایان دوران درمان، بهزودی به تمرینات گروهی تیمش بازگردد.
لازم به ذکر است که آزمون به دلیل مصدومیت در دو دیدار پیش روی تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه و تانزانیا غایب خواهد بود.
