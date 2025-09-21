  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۵

طاهری: گلزنی وظیفه من است؛ حقمان بردن استقلال بود

مهاجم گلزن پیکان تهران گفت: حق‌مان در بازی امشب پیروزی مقابل استقلال بود.

به گزارش خبرنگار مهر، کسری طاهری پس از دو گلی که با پیراهن پیکان در بازی امشب با استقلال به ثمر رساند به خبرنگاران گفت: بازی خیلی خوبی انجام دادیم و خوشحالم این نتیجه را کسب کردیم ولی حق‌مان سه امتیاز بود.

مهاجم جوان پیکان تهران درباره هر دو گل تیمش که به ثمر رساند، یادآور شد: گلزنی جزو وظایف من است که بخواهم بابت آن پُز بدهم.

او درباره بازگشت از لیگ روسیه به ایران گفت: امسال دوست داشتم جایی بازی کنم که شرایط بازی کردن پیدا کنم.

طاهری درباره اینکه آینده فوتبالی خود را به عنوان بازیکن ۱۹ ساله کجا ترسیم کرده است تاکید کرد: بابت گلزنی‌های متوالی خوشحالم اما نمی دانم در آینده چه تصمیمی بگیرم. هر هفته می‌خواهم بهتر شوم.

بهنام روان پاک

