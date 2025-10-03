امام جمعه ایرانشهر: دشمن امنیت روانی وتاب آوری مردم را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین عیسی بزمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته ایرانشهر ضمن دعوت مردم به تقوای الهی، با اشاره به رحلت حضرت فاطمه معصومه (س)، مقام شفاعت ایشان را یادآور شد و عاقبتبهخیری را نعمتی دانست که باید از خداوند طلب کرد.
امام جمعه ایرانشهر با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی نظام در حوزه اطلاعرسانی و تهدیدات جنگ شناختی، تاکید کرد: دشمن با القای اضطراب، بیاعتمادی و فروپاشی روانی جمعی، تابآوری مردم را هدف قرار داده است.
وی راه مقابله را ایجاد شبکههای ملی، تولید محتوای بومی و تقویت امنیت روانی جامعه دانست.
خطیب جمعه ایرانشهر با یادآوری هفته نیروی انتظامی، امنیت، عدالت و رفاه را سه نیاز بنیادین هر جامعه خواند و اقتدار پلیس در برخورد با اخلالگران امنیت را ضروری برشمرد و از تلاش مأموران انتظامی در عرصههای مختلف قدردانی کرد.
وی همچنین با اشاره به تحولات پس از عملیات «طوفان الاقصی»، مقاومت را تنها راه آزادی این سرزمین دانست و بیداری ملتها را حاصل ایستادگی فلسطین عنوان کرد.
حجت الاسلام بزمانی فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت را تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف داخلی و شکستن روحیه مردم ارزیابی کرد و گفت: اتحاد همه جناحها و حفظ هوشیاری ملی، بهترین سلاح در برابر جنگ روانی دشمن است.
