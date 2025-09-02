واگذاری بیش از ۳ هزار هکتار زمین ملی برای مسکن روستایی در خراسان رضوی

ناصر مرجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، در راستای اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن روستایی و قانون جهش تولید مسکن، بیش از ۳۳۶۸ هکتار از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده طرحهای هادی مصوب، جهت احداث واحدهای مسکونی روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی تحویل داده شده است.
رئیس اداره استعدادیابی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت این اقدام افزود: واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن، بهویژه جوانان و زوجهای جوان روستایی، یکی از سیاستهای اصلی دولت در جهت توسعه پایدار روستاهاست. این واگذاریها نه تنها به ایجاد مسکن مناسب کمک میکند، بلکه با رویکرد معیشتمحور، فرصتهای اقتصادی و تولیدی را نیز برای ساکنان فراهم خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: روستانشینان در خط مقدم حراست از منابع طبیعی نقش مهمی در توسعه این نعمت خدادادی دارند بنابراین تثبیت جمعیت روستا و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهر علاوه بر کاهش معضلات اجتماعی و اقتصادی، منجر به حفظ منابع طبیعی خواهد شد.
