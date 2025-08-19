امضا بیش از ۱۱۴ تفاهم نامه برای توسعه فرهنگ نماز در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله سبحانینیا ظهر سه شنبه در نشست خبری فعالیتهای ستاد اقامه نماز استان خراسان رضوی اظهار کرد: ستاد اقامه نماز با هدف بزرگداشت روز جهانی مسجد این نشست را به منظور ارائه برنامههای سال ۱۴۰۴ و بررسی فعالیتهای انجام شده در حوزه نماز برگزار کرده است.
رئیس ستاد اقامه نماز خراسان رضوی با اشاره به اهمیت نماز و نقش آن در استحکام خانواده و جامعه گفت: دینداری واقعی، نه تنها به صورت زبانی بلکه با ایمان واقعی همراه است که موجب حفظ آرامش و آسایش فرد و جامعه میشود. یکی از پایههای اصلی استحکام خانواده، رعایت اصول دینی و نماز است.
وی درباره تاریخچه مسجد و اهمیت آن، به مهاجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه اشاره کرد و افزود: پیامبر در مدینه بلافاصله پس از ورود، مسجد قبا را بنا نهاد و نماز جمعه را برگزار کرد. این اقدام پیامبر نمادی از همبستگی و اتحاد اقوام مختلف و تأکید بر مسائل مشترک جامعه مانند توحید و عدالت بود.
برگزاری بیش از هزار نشست آموزشی برای ترویج فرهنگ نماز در مدارس
سبحانی نیا با تأکید بر اهمیت تربیت نسل نو و فعالیتهای این ستاد در حوزه آموزش و پرورش اظهار کرد: ما بیش از هزار نشست آموزشی برای دانشآموزان، اولیا و معلمان برگزار کردیم که مورد استقبال گستردهای قرار گرفت. هدف اصلی ما ترویج فرهنگ نماز در نسل جوان است.
رئیس ستاد اقامه نماز خراسان رضوی در ادامه درباره چالشهای موجود در خانوادهها و مدارس، به مسئله فضای مجازی و نیاز به مدیریت دینی مناسب در خانهها اشاره کرد و گفت: برنامههای ما بر اساس تحقیقات و نیازسنجیهای دقیق طراحی شده و با همکاری آموزش و پرورش و سایر نهادها اجرا میشود.
وی همچنین از امضای تفاهمنامههای سالانه با وزارتخانهها و سازمانها خبر داد و گفت: سال گذشته بیش از ۱۱۴ تفاهمنامه به ادارات و سازمانهای استان ابلاغ شد که بیش از ۸۰ درصد برنامههای آن به صورت عملیاتی اجرا شده است.
سبحانی نیا افزود: وظیفه ما در ستاد اقامه نماز این است که با همکاری دستگاههای مختلف، فرهنگ نماز را در جامعه گسترش دهیم و زمینه آرامش و سلامت معنوی مردم را فراهم کنیم.
رئیس ستاد اقامه نماز خراسان رضوی گفت: برای نظارت و ارزیابی فعالیتهای سازمانها در حوزه نماز، سامانهای کشوری به نام «سجاده» راهاندازی شده است.
وی ابراز کرد: تمامی برنامهها و فعالیتهای ادارات و سازمانها در این سامانه ثبت میشود و شورای کنترل با بررسی مستندات و شاخصهای تعیین شده در تفاهمنامهها، صحت عملکرد آنها را ارزیابی میکند.
سبحانینیا افزود: بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه سجاده، سازمانها رتبهبندی میشوند و درصد تحقق وظایف ابلاغی آنها مشخص میگردد. تاکنون بیش از ۹۹ درصد این وظایف به صورت کامل یا تا حد زیادی انجام شده است.
رئیس ستاد اقامه نماز خراسان رضوی همچنین از موفقیت چند سازمان استان در این حوزه یاد کرد و گفت: سازمانهایی مانند آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی، بنیاد مسکن، راهآهن و بهزیستی از جمله دستگاههای موفق در اجرای برنامههای نماز هستند.
تشکیل کمیسیون خیرین نمازخانه ساز
وی درباره یکی از مشکلات اصلی موجود در مدارس استان، یعنی کمبود فضای نمازخانه، اظهار داشت: با وجود تلاشهای خیرین مدرسهساز که سهمی مهمتر از بودجههای دولتی دارند، این مشکل همچنان پابرجاست. اما اخیراً خبر خوشی داشتیم؛ کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون خیرین نمازخانهساز مدارس» با ریاست یکی از خیرین مطرح استان تشکیل شده است.
سبحانی نیا ادامه داد: این کمیسیون با همکاری مدیرکل خیرین مدرسهساز، اولویت خود را رفع مشکل کمبود نمازخانهها در مدارس مناطق پرجمعیت مشهد قرار داده است. تعهد شده که در مدارس دو شیفته و با جمعیت زیاد، نمازخانههای مناسب ساخته شود و این حرکت ارزشمند ادامه یابد.
رئیس ستاد اقامه نماز خراسان رضوی گفت: مجمع خیرین مسجد، به مسئولیت حجتالاسلام قرائتی در تهران فعالیت میکند و نقش مهمی در حمایت از مساجد مناطق محروم ایفا میکند.
وی گفت: این مجمع با دریافت کمکهای کوچک مردمی از سراسر کشور، مبلغها را به استانهای مربوطه ارسال میکند تا در ساخت و تکمیل مساجد و نمازخانهها در روستاها و مناطق محروم هزینه شود.
سبحانی نیا افزود: اگر مسجدی در حال اتمام باشد و تنها به کمک جزئی برای تجهیزات وسایل مورد نیاز نیاز داشته باشد، این مجمع وارد عمل میشود. همچنین در ساخت نمازخانههای مدارس در مناطق محروم نیز همکاری خوبی بین خیرین مدرسهساز و خیرین نمازخانهساز شکل گرفته است.
برگزاری مسابقات ملی برای معرفی امامان جماعت خلاق
رئیس ستاد اقامه نماز خراسان رضوی در ادامه درباره حفظ و زنده نگه داشتن گفتمان نماز در خانوادهها و محافل گفت: برای این منظور مسابقات متعددی برگزار میشود؛ از جمله دو مسابقه کشوری و یک مسابقه استانی. یکی از این مسابقات مربوط به امامان جماعت خلاق است که نوآوریها و ابتکارات آنها در جذب جوانان به مسجد و نماز را میسنجد.
وی همچنین از برگزاری اجلاس سی ودوم سراسری نماز خبر داد و گفت: این اجلاس با حمایت مقام معظم رهبری هر سال برگزار میشود و امسال فراخوان علمی مقاله و کتاب برای اهل اندیشه منتشر شده است.
سبحانینیا افزود: مسابقه استانی دیگری نیز به مناسبت شهادت امام رضا (ع) با همکاری رادیو خراسان در حال برگزاری است که محور آن نماز، زیارت و خدمت است.
بومی سازی ۵۰ تفاهم نامه در خراسان رضوی برای ترویج فرهنگ نماز
رئیس ستاد اقامه نماز خراسان رضوی درباره برنامههای آینده اظهار کرد: تا کنون حدود ۵۰ تفاهمنامه با دستگاههای مختلف به دست ما رسیده که در گام اول این تفاهمنامهها را با توجه به شرایط استان بومیسازی میکنیم تا اجرای برنامهها اثربخشتر شود.
راهاندازی مرکز تخصصی آموزش مبلغین
وی با تأکید بر اهمیت آموزش و مهارتافزایی مبلغین نماز گفت: در مشهد، پس از قم، مرکز تخصصی نماز فعالیت میکند که در آن دورههای تخصصی و کاربردی برای مبلغین و فعالان نماز برگزار میشود. این افراد پس از طی دورهها میتوانند به صورت حرفهای در گروههای سنی مختلف از مهدکودک تا دانشگاه و خانوادهها فعالیت کنند.
سبحانینیا به ساختار ستاد اقامه نماز اشاره کرد و گفت: ستاد اقامه نماز مجموعهای غیر دولتی است که با حضور شخصیتهای علمی و فرهنگی اداره میشود و در سراسر کشور حدود ۱۵۰ نیروی قراردادی دارد. در استان خراسان رضوی نیز سه نیروی قراردادی و دو نیروی سرباز مشغول به کار هستند. همچنین در هر اداره، رابطی برای هماهنگی فعالیتهای نماز در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این ساختار توانسته با حداقل امکانات، شبکهای از همکاری و هماهنگی برای ترویج فرهنگ نماز در استان ایجاد کند.
