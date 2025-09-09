به گزارش خبرنگار مهر، خلیل منبتی عصر سه شنبه در جریان سفر به خواف و حضور در نشست شورای اداری این شهرستان، کمبود زمین و ناکافی بودن تسهیلات ساختوساز را از مهمترین مشکلات مردم منطقه برشمرد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در بسیاری از پروژههای مسکونی خواف، ساختوساز به مرحله اسکلت یا سقف رسیده اما به دلیل کمبود منابع نیمهکاره مانده است، گفت: تورم روزافزون و پایین بودن میزان وامها باعث میشود روند تکمیل واحدها متوقف و هزینهها بهطور مداوم افزایش یابد. ضروری است از ابتدا برآورد دقیقی انجام شود تا پروژهها در کوتاهترین زمان ممکن به پایان برسد.
وی با بیان اینکه واحدهایی از پروژه مسکن مهر هنوز پس از دو دهه نیمهتمام ماندهاند، افزود: یکی از اصلیترین موانع، مبلغ پایین تسهیلات است. بانکها بر اساس دستورالعملهای ابلاغی تهران عمل میکنند و منابع محدودی دارند، اما میتوان با اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی مشابه سنوات گذشته مشکل را برطرف کرد.
منبتی رقم کنونی ۶۰۰ میلیون تومان برای ساخت مسکن را ناکافی دانست و تصریح کرد: هزینه ساخت هر مترمربع در استان بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است و در صورت ادامه روند تورم، این ارقام افزایش خواهد یافت.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی، با اشاره به اختلاف قیمت واگذاری زمین در نقاط مختلف شهرستان، گفت: زمین در قالب اجاره ۹۹ ساله بهصورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و افراد میتوانند در زمان دریافت سند، هزینه آن را پرداخت کنند.
