پالایش نفت بندرعباس از شازند با یک امتیاز شیرین بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال کشور با برگزاری سه دیدار به پایان رسید.

در یکی از مسابقات این هفته، زردپوشان پالایش نفت بندرعباس به شازند سفر کردند و به مصاف تیم پالایشگاه امام خمینی این شهر رفتند.

پالایش نفت بندرعباس که پیش از این دیدار ۱۷ امتیاز از ده بازی کسب کرده بود، موفق شد یک امتیاز از این دیدار کسب کند.

با این نتیجه، نماینده استان با یک پله سقوط در جایگاه پنجم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

امیر حمزه صدیق‌زاده با گلزنی در ابتدای مسابقه، پالایش نفت بندرعباس را پیش انداخت، اما پس از آن علی فدایی و علی ابوالقاسمی با گلزنی تیم میزبان را پیش انداختند.

در ادامه ، صدیق زاده بار دیگر گلزنی کرد تا بازی با تساوی ۲ بر ۲ به پایان برسد.

پالایش نفت بندرعباس در هفته دوازدهم، روز جمعه ۱۸ مهرماه در خانه میزبان تیم بهشتی سازه گرگان خواهد بود.

فولاد هرمزگان دیگر نماینده استان نیز روز یکشنبه ۱۳ مهرماه ساعت ۱۶ در سالن فجر بندرعباس، میزبان مس سونگون ورزقان تیم دوم جدول خواهد بود.