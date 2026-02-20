برد خانگی پالایش نفت بندرعباس و شکست فولاد هرمزگان در لیگ برتر فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه شب هفته بیستوچهارم لیگ برتر فوتسال با برگزاری هفت دیدار در شهرهای مختلف کشور پیگیری شد که طی آن دو نماینده استان هرمزگان به مصاف رقبای خود رفتند.
تیم پالایش نفت بندرعباس در سالن فجر بندرعباس میزبان پالایشگاه نفت امام خمینی شازند بود. این دیدار در نیمه نخست با تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید، اما شاگردان هادی بزوال در نیمه دوم با زدن گل چهارم، در نهایت با نتیجه ۴ بر ۳ به برتری رسیدند و دومین پیروزی متوالی خود را جشن گرفتند.
محمد بنیاسدی، پوریا گلشنی، علیرضا دهباشی و محمدرضا دهقانی برای نماینده بندرعباس گلزنی کردند. پالایش نفت بندرعباس با این برد ۳۱ امتیازی شد و در جایگاه نهم جدول قرار گرفت.
در دیگر دیدار، تیم فولاد هرمزگان میهمان مس سونگون ورزقان بود و با وجود ارائه بازی پایاپای، با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد. تک گل فولاد را کیانوش شیرپور به ثمر رساند. فولاد هرمزگان با ۳۶ امتیاز در رده ششم باقی ماند.
در پایان این هفته، تیمهای گیتیپسند اصفهان، مس سونگون و گهر زمین سیرجان با ۵۹، ۵۸ و ۵۵ امتیاز در ردههای اول تا سوم جدول قرار دارند.
هادی بزوال پس از پیروزی تیمش برابر تیم پالایشگاه نفت امام خمینی شازند اظهار کرد: بازی بسیار سخت و حساسی بود. در ابتدای مسابقه موفق شدیم دو گل خوب به ثمر برسانیم اما به دلیل از دست دادن تمرکز، کار به تساوی کشیده شد.
وی افزود: بین دو نیمه با بازیکنان صحبت کردیم و خوشبختانه در نیمه دوم تمرکز خود را حفظ کردند و اجازه ندادند روند بازی از دستمان خارج شود.
سرمربی پالایش نفت بندرعباس ادامه داد: توانستیم از اشتباهات حریف به خوبی استفاده کنیم و به گل برتری برسیم. خدا را شکر در نهایت موفق شدیم بازی را با برد به پایان برسانیم و سه امتیاز ارزشمند این دیدار را کسب کنیم.
علی امیری سرمربی تیم فوتسال فولاد هرمزگان پس از دیدار برابر تیم مس سونگون ورزقان اظهار داشت: ابتدا حلول ماه مبارک رمضان را تبریک میگویم. بازی بسیار سختی مقابل تیمی ریشهدار و باکیفیت که در خانه خود بازی میکرد، داشتیم. این تیم بازیکنان توانمندی در اختیار دارد و ما نیز با آنالیز دقیق و استراتژی مشخص وارد میدان شدیم.
وی افزود: مسابقهای نزدیک و پایاپای بود و موقعیتهای بسیار خوبی خلق کردیم. از بازیکنانم تشکر میکنم که نشان دادند میتوانند در فوتسال ایران حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشند. آنها تا آخرین لحظه جنگیدند و با وجود فشار مسابقه، عملکرد کمنقصی ارائه دادند.
امیری با اشاره به تأثیر اخراج یکی از بازیکنان تیمش گفت: این اتفاق شوک مقطعی به تیم وارد کرد و دو گل عقب افتادیم، اما در بین دو نیمه با صحبتهایی که انجام شد، بازیکنان با تمرکز بالا تاکتیکهای مدنظر را بهخوبی اجرا کردند. به اعتقاد من حق ما باخت نبود.
سرمربی فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: در نیمه دوم دروازهبان مس سونگون عملکرد درخشانی داشت و چند موقعیت جدی ما را مهار کرد. با وجود مصدومیت برخی بازیکنان، تیم ما با تمام توان و غیرت بازی کرد و از عملکرد شاگردانم رضایت دارم.
