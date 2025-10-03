مقاومت غزه بر پایه معارف قرآنی ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عابدین داغمه‌چی شامگاه جمعه در سومین خیزش سراسری فریاد فلسطین گفت: مقاومت مردم غزه و فلسطین در برابر دشمن صهیونیستی برخاسته از آموزه‌های قرآنی است و بر اساس وعده‌های الهی، نصرت خداوند شامل حال آنان خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شما در جای درست ایستاده‌اید، اظهار کرد: عمل باید با سخنتان یکسان باشد؛ زمانی که می‌گویید ولی امرتان حضرت علی علیه‌السلام است، باید مرامتان نیز مانند این امام بخشنده باشد.

وی ادامه داد: بر این اساس، جهاد در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم، بالاترین وظیفه دینی و انسانی ما مسلمانان و ایرانیان با تمدن چند هزار ساله است؛ چرا که امروز در سرزمین قبله اول مسلمانان، و به‌ویژه در منطقه مسلمان‌نشین غزه، شاهد نسل‌کشی نژادی و کوچاندن اجباری مردم مظلوم توسط رژیم خبیث صهیونیستی با حمایت آمریکا، شیطان بزرگ هستیم.

سرهنگ داغمه‌چی تأکید کرد: مقاومت غزه و فلسطین با ایستادگی خود در مقابل دشمن صهیونیستی، در حال عمل به معارف و دستورات قرآنی هستند و روی دیگر این ماجرا را شکل می‌دهند. به لطف خداوند متعال و بر اساس وعده‌های روشن قرآن، نصرت الهی شامل حال آن‌ها خواهد شد.

وی با اشاره به مسئولیت انسانی همگان در برابر این وقایع گفت: وظیفه ما در قبال مردم غزه و فلسطین آن است که حتی کسانی که یا در خوابند، یا خود را به خواب زده‌اند یا حتی طرف ظالم را گرفته‌اند، باید بدانند که انسان بودن، وجدان داشتن و فطرت سالم، ایجاب می‌کند در برابر این ظلم آشکار واکنش نشان دهند. حتی اگر کسی مسلمان یا شیعه امیرالمؤمنین علیه‌السلام هم نباشد، انسان که باشد، نمی‌تواند نسبت به این صحنه‌ها بی‌تفاوت بماند.

وی در پایان سخنانش یادآور شد: ما باید در این صحنه حاضر باشیم و کمک کنیم. نباید نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشیم. هرچند دست ما بسته است و بسیاری از کشورهای اسلامی متأسفانه همراهی نمی‌کنند، اما ما باید بیش از همه، در صحنه و در میدان باشیم.