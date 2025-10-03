به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد در آیین افتتاحیه سی و هفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که شامگاه جمعه در سالن اجلاس اصفهان برگزار شد با اشاره به قدمت بیش از ۳۷ ساله جشنواره، اظهار کرد: این رویداد نماد خلاقیت و انتقال پیام‌های انسانی و فرهنگی است و از سینما به عنوان ابزاری برای آموزش ارزش‌های اخلاقی بهره گرفته می‌شود. وی افزود: اصفهان با فرهنگ و هنر غنی و کسب عناوین جهانی همواره مرکز توجه هنرمندان کودک و نوجوان جهان بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار جشنواره در طول سال و ایجاد پلتفرم‌های تعاملی و فضای مجازی برای تعامل و تماشای فیلم‌ها گغت: ورود تحول دیجیتال و فناوری‌های نوین و ترکیب دنیای فیزیکی و متاورس می‌تواند تولید محتواهای خلاقانه و مسئولانه توسط کودکان را تقویت کند.

استاندار اصفهان بر اهمیت آموزش فیلم‌سازی با موبایل، بازی‌های روایت محور و مشارکت کودکان در داوری و نقد فیلم‌ها تأکید کرد و افزود: تجربه‌های داستانی مبتنی بر میراث فرهنگی ارزشمند ایران می‌تواند جذابیت جهانی داشته باشد.

وی برنامه‌های اکران سیار و رایگان در محلات کمتر برخوردار استان و توجه به محتوای مسئولیت اجتماعی و محیط زیست را ضروری خواند و گفت: جشنواره تنها مختص اصفهان نیست و باید به سایر شهرها نیز گسترش یابد.

جمالی نژاد با اشاره به اهمیت مسیر ابریشم سینمای کودک افزود: نمایش آثار کودکان از ادیان، اقوام و کشورهای مختلف، اصفهان را به پایگاهی برای تبادل فرهنگی و پرداختن به دغدغه‌های اجتماعی و روانشناختی کودکان تبدیل می‌کند.