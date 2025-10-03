به گزارش خبرنگار ما، محمدحسن پرآور شامگاه جمعه در ویژهبرنامه رالی گردشگری خانوادگی کارکنان سازمان آتشنشانی دزفول که به مناسبت روز آتشنشانی و ایمنی برگزار شد، اظهار کرد: حادثه خبر نمیکند؛ سیل، زلزله یا آتشسوزی ناگهانی رخ میدهند و تنها امید مردم در این شرایط به آتشنشانان است. بنابراین هرچه امکانات بهتری برای این نیروها فراهم شود، امنیت و آرامش شهروندان بیشتر خواهد بود.
وی با اشاره به اقدامات اخیر شورا در حوزه تجهیز آتشنشانی افزود: در سه تا چهار سال اخیر بالاترین میزان خرید تجهیزات در شورای شهر مصوب شده اما همچنان امکانات موجود پاسخگوی نیازها نیست. بسیاری از نیروهای ما هنوز لباس ضدحریق استاندارد در اختیار ندارند و تجهیزات فعلی نیز توان مقابله با حوادث در ساختمانهای چندطبقه را ندارند.
پرآور با بیان اینکه توسعه آتشنشانی دزفول از سال ۱۳۶۴ آغاز شده است، گفت: این مسیر همچنان نیازمند پیگیری و سرمایهگذاری جدی است. مدیریت و پیگیری مستمر نقش تعیینکنندهای در تأمین امکانات دارد و بدون آن، پیشرفت حاصل نخواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر دزفول همچنین با گرامیداشت یاد شهید خدمت «حسین صفری» از آتشنشانان فقید این شهر اظهار امیدواری کرد دیگر شاهد حوادث تلخ مشابه نباشیم و همه نیروهای آتشنشانی در صحت و سلامت به مردم خدمت کنند.
وی در پایان از برگزارکنندگان مسابقه رالی ویژه کارکنان آتشنشانی قدردانی کرد و افزود: انتظار داشتیم این رویداد در سطحی گستردهتر و عمومیتر برگزار شود تا مردم بیش از پیش در جریان خدمات و تلاشهای این قشر خدوم قرار بگیرند.
نظر شما