پرآور: امیدآفرینی سپر دفاعی در برابر فشارهای خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور پیش از ظهر امروز یکشنبه در سیصد و سیوششمین نشست رسمی شورای اسلامی شهر دزفول که به مناسبت هفته دفاع مقدس و با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان برگزار شد، ضمن قدردانی از برنامههای بسیج بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و رسانهای برای تقویت روحیه عمومی تأکید کرد.
وی در بخشی از سخنان خود گفت: در شرایطی که فشارهای خارجی بر کشور افزایش یافته، امیدآفرینی در جامعه و حضور فعال و هدفمند در فضای مجازی، میتواند نقش یک سپر دفاعی مؤثر را ایفا کند.
پرآور با اشاره به ظرفیتهای گردشگری دزفول و پیوند آن با ارزشهای دفاع مقدس، اظهار کرد: دزفول با تکیه بر میراث مقاومت و جاذبههای طبیعی و تاریخی، آماده پذیرش گردشگران در سطح ملی و بینالمللی است.
در ادامه این نشست، رئیس شورای شهر دزفول با تبریک به مناسبت روز آتشنشانی و خدمات ایمنی، از رشادتهای آتشنشانان تقدیر کرد و همچنین با اشاره به روز جهانی گردشگری، برگزاری نخستین جلسه کمیسیون اقتصادی با محوریت سرمایهگذاری در گردشگری را گامی مهم در مسیر توسعه شهرستان دانست.
اما بخش چالشی این نشست، انتقاد صریح پرآور از توقف مصالحه زمین توسط شهرداری بود. وی گفت: در ماههای اخیر، مصالحه زمین با مالکان متوقف شده و این در حالیست که فعالسازی دوباره این فرآیند میتواند به درآمدزایی پایدار برای شهرداری منجر شود.
پرآور افزود: تسهیل مصالحه زمینها باید به عنوان یکی از راهکارهای اقتصادی در دستور کار شهرداری قرار گیرد. نمیتوان از توسعه شهری سخن گفت، اما ابزارهای قانونی و درآمدی را معطل گذاشت.
در پایان، پرآور با قدردانی از برگزاری منظم کمیسیونهای شورا، بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات و نقش دبیرخانه شورا در تحقق تصمیمات تأکید کرد.
