افشاگری هاآرتص از بازارگرمی مجازی اسرائیل برای ربع پهلوی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص و مجله مارکر در افشاگری تازهای اعلام کردند که شبکهای سازمانیافته مستقر در سرزمینهای اشغالی و با تأمین مالی غیرمستقیم کابینه رژیم صهیونیستی طی ماههای اخیر فعالیت گستردهای برای بهبود وجهه رضا پهلوی و تبلیغ مطالبه «بازگشت سلطنت» را در رسانههای اجتماعی دنبال کرده اند.
در همین رابطه مؤسسه دانشگاهی سیتیزن لب از دانشگاه تورنتو شبکهای مجزا اما همسو را مستند کرده که با حسابهای جعلی و محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی، روایتهای صهیونیستی را به زبان فارسی به افکار عمومی فارسی زبان منتقل می کند.
بنا بر اعلام هاآرتص، این شبکه با استفاده از حسابهای جعلی در پلتفرمهایی مانند ایکس و اینستاگرام و به کارگیری ابزارهای هوش مصنوعی برای تولید و توزیع پیام، محتواهایی هماهنگ منتشر کرده و همزمان پستها و مواضع گیلا گملیئل، وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی و از نزدیکان رضا پهلوی در سرزمینهای اشغالی را نیز تبلیغ کرده است.
بر اساس این گزارش زمینه سیاسی این عملیات به سفر رسمی رضا پهلوی به سرزمینهای اشغالی در اوایل سال ۲۰۲۳ بازمیگردد که میزبان وی در این سفر «گیلا گملیئل» بود.
بر اساس یافته های آزمایشگاه پژوهشی سیتیزنلب وابسته به دانشگاه تورنتو، همزمان شبکهای دیگر همین مأموریت را در فضای مجازی دنبال می کند. این شبکه شامل دهها حساب جعلی است که تصاویر پروفایلشان با هوش مصنوعی ساخته شده و فعالیتشان از ۲۰۲۳ آغاز و اوایل ۲۰۲۵ شدت گرفته است.
نتایج بررسی محققان «سیتیزن لب» نشان میدهد که بین اقدامات نظامی اسرائیل در طول جنگ ۱۲ روزه با ایران و محتوای این کارزار آنلاین هماهنگی وجود داشته است. مثلاً نشانههایی وجود دارد که عوامل این کارزار پیش از حمله اسرائیل به زندان اوین، از این حمله اطلاع داشته و پیشاپیش محتواهای خود را آماده کرده بودند.
جالبترین مورد در فعالیت این شبکه جعلی، همزمان با حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد؛ وقتی که شبکه مذکور دقیقاً همزمان با بمباران اوین شروع به انتشار مجموعهای از ویدئوهای جعلی و مطالبی کرد که از قبل آماده شده بود. نکته عجیب در عملکرد این شبکه، انتشار یک ویدئو از اوین در لحظه انجام بمباران بود که بعداً مشخص شد جعلی بوده و با هوش مصنوعی تولید شده است.
یکی دیگر از فعالیتهای این شبکه، تشویق ایرانیان برای رفتن به زندان برای آزاد کردن زندانیان بوده است. شبکه مذکور همینطور در ایجاد فراخوان برای اعتراض و شعار علیه رهبر ایران نقش داشته است.
تجزیه و تحلیل فعالیت این حسابهای کاربری توسط «سیتیزن لب» نشان میدهد که شبکه مذکور با چندین کانال تلگرامی نیز ارتباط دارد.
اگرچه بیشتر حسابهای این شبکه جعلی در سال ۲۰۲۲ و همزمان با اعتراضات در ایران راهاندازی شدند، اما فعالیت آنها با شروع جنگ با ایران تشدید شد. شبکهی تبلیغاتی کشفشده از این کارزار، بر مجموعهای از شخصیتهای جعلی متکی است که خود را به عنوان شهروندان ایرانی جا میزنند.
