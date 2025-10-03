به گزارش خبرنگار مهر، بالگرد امدادی هلال‌احمر در جریان عملیات نجات یک کوهنورد در ارتفاعات اشترانکوه لرستان دچار سانحه شد و متأسفانه سید حسن میرقاضی، از اعضای کادر پروازی این بالگرد، جان خود را از دست داد.

تصویر این شهید راه خدمت از سوی هلال احمر منتشر شد.

بر اساس گزارش‌ها، این سانحه جمعه، ۱۱ مهرماه، رخ داد. در پی اعلام وضعیت اضطراری یک کوهنورد در ارتفاعات «سن‌بران» اشترانکوه ازنا، یک فروند بالگرد امدادی از استان کرمانشاه برای نجات وی به منطقه اعزام شد. بالگرد حامل پنج نفر از تیم امداد و نجات کوهستان و چهار نفر خدمه پروازی بود.

مهدی پازوکی، مسئول عملیات هلال احمر، به مهر اعلام کرد که هنگام فرود بالگرد در محل حادثه، این هواپیما دچار سانحه شد.

در این حادثه دو نفر از سرنشینان جان خود را از دست داد. سایر سرنشینان زخمی شده‌اند و در پناهگاه اشترانکوه مستقر شده‌اند تا تیم‌های امدادی اقدامات لازم برای رسیدگی و انتقال مجروحان را انجام دهند.

محمد خوشنام، اپراتور مرکز کنترل و عملیات هلال احمر لرستان، نیز اعلام کرد که تاکنون ۱۰ تیم امدادی به محل حادثه اعزام شده و عملیات نجات ادامه دارد.