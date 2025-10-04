  1. جامعه
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۰

دوره ملی «هادیان زندگی» برگزار شد

دوره ملی «هادیان زندگی» با هدف توانمندسازی مربیان آموزش‌های هنگام ازدواج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه دوره ملی «هادیان زندگی» با هدف توانمندسازی مربیان آموزش‌های هنگام ازدواج با حضور رضا سعیدی دبیر جوانی جمعیت وزارت بهداشت و حجت الاسلام ابوترابی مدیرکل اموزشهای تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی صبح امروز برگزار شد.

این دوره با همکاری ستاد جمعیت و اداره کل آموزشهای تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به منظور تربیت مربیانی متخصص در حوزه آموزش مهارت‌های زندگی، سلامت جنسی و فرزندآوری بهنگام برای زوج‌های در آستانه ازدواج طراحی شده است.

این برنامه ملی گامی مهم در راستای ارتقای کیفیت آموزش‌های پیش از ازدواج و حمایت از تشکیل خانواده‌های پایدار به شمار می‌رود.

خبر در حال تکمیل...

کد خبر 6610512
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

