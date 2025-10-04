به گزارش خبرنگار مهر ، آیت‌الله محمدمهدی میرباقری شامگاه جمعه در مراسم شمعدان‌گردانی خادمان آستان مقدس کریمه اهل‌بیت(س) در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به جایگاه بی‌بدیل زیارت حرم‌های اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: حرم‌های مطهر، پناهگاه مؤمنان و محل تطهیر دل‌ها از آلودگی‌ها هستند و زیارت این بارگاه‌ها می‌تواند انسان را از صفات جهنمی دور سازد و به کمالات معنوی برساند.

وی با بیان اینکه امتحانات آخرالزمانی و دوران ظهور از سخت‌ترین امتحانات تاریخ بشر است، افزود: مؤمنان برای عبور از این آزمون‌های بزرگ نیازمند چنگ زدن به دامن اهل‌بیت(ع) هستند و هرچه میزان توسل و تمسک به حضرات معصومین(ع) در جامعه بیشتر شود، مسیر عبور از فتنه‌ها آسان‌تر خواهد بود.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ارزش خدمتگزاری به آستان حضرت معصومه(س) خاطرنشان کرد: حضور در خدمت این بارگاه ملکوتی نعمتی بس عظیم است که باید همواره قدردان آن باشیم، چرا که خدمت به حرم اهل‌بیت(ع) زمینه‌ساز جلب شفاعت آنان خواهد بود.

آیت‌الله میرباقری با اشاره به عظمت و اثرگذاری زیارت کریمه اهل‌بیت(س) گفت: کسی که به زیارت این بانوی بزرگوار مشرف می‌شود، مشمول رحمت و شفاعت آن حضرت خواهد بود و حتی ممکن است در یک زیارت، بسیاری از صفات ناپسند از دل انسان زدوده شود.

وی در ادامه تصریح کرد: هیچ نعمتی در عالم با نعمت امام قابل مقایسه نیست؛ اگر انسان در دنیا از هدایت امام محروم بماند، سرنوشتی جز سقوط در جهنم نخواهد داشت و امامان معصوم(ع) محور هدایت، نورانیت و رستگاری هستند و تنها با پیروی از آنان می‌توان در دنیا و آخرت به سعادت رسید.

این استاد حوزه علمیه قم همچنین با تأکید بر اینکه امروز شاهد میزان توجهی به اهل‌بیت(ع) هستیم که در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است، بیان داشت: حضور پرشور مردم در حرم‌های مطهر، نشانه‌ای از بیداری دینی و توجه جامعه به اهل‌بیت(ع) است که باید قدر آن دانسته شود.