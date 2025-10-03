چهار امام معصوم به زیارت حضرت معصومه(س) سفارش کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در مراسم عزاداری شام رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) در حرم مطهر اظهار کرد: برخلاف برخی امامزادگان که چندین مکان به نام آن‌ها شناخته می‌شود، قبر حضرت معصومه(س) بدون هیچ‌گونه تردید و با سند معتبر تاریخی مشخص است و برای نمونه، درباره برادر ایشان حضرت حمزه چندین مکان زیارت وجود دارد، اما درباره بانوی کرامت چنین ابهامی وجود ندارد.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به جایگاه ممتاز حضرت معصومه(س) در کلام اهل‌بیت(ع) تصریح کرد: سفارش چهار امام معصوم، از جمله امام صادق(ع)، امام کاظم(ع)، امام جواد(ع) و امام هادی(ع) به زیارت ایشان، در میان دیگر امامزادگان بی‌سابقه است.

رفیعی با بیان اینکه ثواب زیارت حضرت معصومه(س) هم‌سنگ زیارت امام رضا(ع) است، خاطرنشان کرد: امام هشتم(ع) فرموده‌اند هر کس خواهرم را در قم زیارت کند، همانند آن است که مرا زیارت کرده باشد.

وی به وجود زیارت‌نامه مأثور حضرت معصومه(س) اشاره کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های کم‌نظیر ایشان، داشتن زیارت‌نامه‌ای منسوب به امام رضا(ع) است که مرحوم شیخ عباس قمی آن را نقل کرده است، امری که در میان امامزادگان بسیار نادر بوده و تنها چند شخصیت چنین امتیازی دارند.

این استاد حوزه با تأکید بر بعد حدیثی کریمه اهل‌بیت(س) یادآور شد: یکی از القاب آن حضرت «محدثه» است و احادیث ارزشمندی از ایشان نقل شده است از جمله روایت معروف پیامبر اکرم(ص) که می‌فرمایند، هر کس بر محبت آل‌محمد از دنیا برود، شهید از دنیا رفته است.

وی همچنین هجرت حضرت معصومه(س) از مدینه به سوی قم را نمونه‌ای از جهاد علمی و دینی دانست و گفت: در روایات آمده است که هجرت مقدم بر جهاد است و کسی که در این راه جان دهد، مقام والای شهید را داراست و هجرت بانوی کرامت نشان‌دهنده تلاش ایشان برای پاسداشت دین و گسترش معارف اهل‌بیت است.

رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود به ولایت‌مداری حضرت معصومه(س) اشاره کرد و افزود: ایشان در مسیر ولایت استوار بودند و همین ویژگی سبب شد تا حرم مطهر ایشان به کانونی برای تربیت صدها عالم، مدرس و مرجع تقلید تبدیل شود و به برکت وجود کریمه اهل‌بیت(ع)، حوزه علمیه قم به مرکز انقلاب اسلامی بدل شد و برکات ایشان در تاریخ حوزه مشهود است.

وی در ادامه مقام شهادت و شفاعت بانوی کرامت را یادآور شد و گفت: شفاعت حضرت معصومه(س) محدود به قم یا مکان خاصی نیست، بلکه هر مؤمنی در هر جای جهان می‌تواند از کرامات و شفاعت ایشان بهره‌مند گردد.

این استاد حوزه علمیه در پایان با تأکید بر اهمیت زیارت کریمه اهل‌بیت(س) افزود: زیارت حضرت نه تنها ثواب اخروی عظیمی دارد، بلکه برکات معنوی و آثار روحی بی‌شماری را برای زائران به همراه خواهد داشت.