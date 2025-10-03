سه باب از درهای بهشت به قم و حرم حضرت معصومه(س) اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید میرهاشم حسینی بعدازظهر جمعه در مراسم عزاداری سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) به زیارتنامه مأثور حضرت معصومه(س) اشاره کرد و گفت: امام رضا(ع) شخصاً زیارتنامهای برای آن حضرت تعلیم دادهاند که نشاندهنده مقام والای ایشان است و در این متن نورانی، بیش از ده مرتبه معنوی برای زائران ذکر شده است از ورود به بابالسلام بهشت و ارتباط قلبی با رسول خدا(ص) و حضرت زهرا(س) تا یادآوری جایگاه امام زمان(عج) و دعا برای تعجیل در فرج ایشان.
این استاد حوزه علمیه با اشاره به آیات قرآن درباره اهل بهشت و ذکر تسبیح و تحمید افزود: در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که بهشت دارای هشت درب است که سه باب آن به شهر قم و حرم کریمه اهلبیت(س) اختصاص دارد و این بیان روشنی از عظمت بیپایان این آستان قدسی است که مایه هدایت و برکت برای زائران خواهد بود.
حجتالاسلام حسینی با تاکید بر اینکه کمتر امامزادهای چنین جایگاهی در میان شیعیان دارد، ادامه داد: در کلام امام جواد(ع) زیارت حضرت معصومه(س) همسنگ با ورود به بهشت دانسته شده و امام صادق(ع) قم را مأمن و آشیانه اهلبیت(ع) معرفی کردهاند و این روایتها سندی روشن بر قداست و عظمت این بارگاه ملکوتی است.
وی با بیان اینکه حرم مطهر حضرت معصومه(س) نقش تعیینکنندهای در تربیت عالمان و هدایت معنوی جامعه ایفا کرده است، یادآور شد: هر کس با معرفت و شناخت وارد این حرم شود، به اندازه ظرفیت روحی و معنوی خود از برکات آن بهرهمند خواهد شد و این مکان مقدس زمینهساز تقرب به پروردگار، محبت به خاندان عصمت و طهارت و اعلام برائت از دشمنان اهلبیت(ع) است.
وی در ادامه با اشاره به توصیههای علمای بزرگ درباره زیارت گفت: بزرگان اخلاق همچون آیتالله مجتهدی و آیتالله حقشناس بارها تاکید میکردند که زائر حقیقی باید با رعایت فقه، اخلاق، ادب و حقوق الهی و مردمی به حرم مشرف شود و ایشان هشدار میدادند که زائران نباید با توهمات و خرافات خود را سرگرم کنند، بلکه باید بر اساس عقلانیت دینی و سلوک شرعی حرکت کنند تا به مراتب والای معنوی دست یابند.
حجتالاسلام حسینی با اشاره به برکات بیشمار حرم بانوی کرامت تأکید کرد: این صحن و سرا جایگاه پرواز روح انسان است و هر زائری که با معرفت گام در این حریم بگذارد، مسیر تقرب الهی را هموارتر خواهد یافت.
