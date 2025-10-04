تکمیل طرح انتقال آب گل رودبار سمنان نیازمند ۴۰۰میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهراز کاظمی صبح شنبه در بازدید معاون عمرانی فرمانداری سمنان از بزرگ‌ترین پروژه انتقال آب کشاورزی استان با بیان اینکه طرح هم اکنون در حال اجرا است، ابراز داشت: هدف عمده این طرح صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفت آب است.

وی با بیان اینکه عملیات لوله‌گذاری با لوله‌های پلی‌اتیلن سایز ۸۰۰ میلی‌متر به طول یک هزار و ۲۰۰ متر انجام گرفته است، افزود: از طرح مذکور دو هزار و ۸۰۰ متر دیگر باقی مانده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی سمنان با بیان اینکه تکمیل پروژه به ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، ابراز داشت: با تکمیل آن گام بزرگی برای تأمین آب پایدار بخش کشاورزی شهرستان برداشته خواهد شد.

کاظمی با بیان اینکه افزایش راندمان بهره‌مندی از آب و تثبیت سطح زیر کشت موجود از دیگر مزایای طرح است، تصریح کرد: با تکمیل طرح هزار بهره بردار از مزایای آن متنعم خواهند شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سطح زیر کشت حدود ۷۰۰ هکتار است، افزود: با اجرای کامل پروژه بهره‌مندی از آب به شکل پایدار در سمنان ادامه خواهد یافت.