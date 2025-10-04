  1. حوزه و دانشگاه
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

کمیته بررسی و علت‌یابی حادثه آزمایشگاه دانشگاه تهران تشکیل شد

با دستور رئیس دانشگاه تهران، کمیته‌ای برای بررسی و علت‌یابی حادثه آزمایشگاه دانشکدگان فنی دانشگاه تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمد حسین امید، امروز شنبه ۱۲ مهر ماه دستور تشکیل این کمیته را صادر کرد و این کمیته به سرپرستی دکتر منوچهر مرادی سبزوار، معاون پژوهشی دانشگاه، موظف شده است با استفاده از متخصصان رشته‌های مرتبط و کارشناسان فنی دانشگاه و خارج از دانشگاه، دلایل و ابعاد حادث رخ‌داده را بررسی و نتیجه آن را اعلام کند.

امید تاکید کرده است علاوه بر نهادهای مختلف بیرون دانشگاه مانند آتش‌نشانی و نهادهای انتظامی و قضائی که موضوع را در دست بررسی فنی دارند، دانشگاه نیز با محوریت این کمیته که جمعی از بهترین و برجسته‌ترین متخصصان دانشگاهی کشور در حوزه‌های مختلف هستند، دلایل و ابعاد حادثه را بررسی و پس از حصول نتیجه، علل رخ دادن این حادثه تلخ را به دانشجویان، استادان و جامعه دانشگاهی اعلام خواهند کرد.

گفتنی است در حادثه انفجار سیلندر گاز هیدروژن که حوالی ساعت ۱۴:۳۰ روز پنجشنبه ۱۰ مهر ماه در یکی از آزمایشگاه‌های دانشکدگان فنی رخ داد، متأسفانه یکی از دانشجویان این آزمایشگاه درگذشت و دو نفر نیز مصدوم شدند. در این حادثه، بخش‌هایی از ساختمان آزمایشگاه نیز دچار تخریب شده و به دستگاه‌ها و تأسیسات آن آسیب جدی وارد شد.

