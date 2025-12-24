درگذشت دو دانشجوی دانشگاه تهران در حادثه رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، روابط عمومی دانشگاه تهران از درگذشت دو دانشجوی این دانشگاه و فرزندشان در حادثه رانندگی خبر داد.

در اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه آمده است:

خبر درگذشت دو دانشجوی فرهیخته دانشگاه تهران، مرحوم سید شهاب رضوی‌نیا و همسرشان خانم شریفه نیک‌نژاد در سانحه تصادف موجب تأسف و تأثر فراوان اعضای خانواده بزرگ دانشگاه تهران شد.

هیأت‌رئیسه دانشگاه تهران، درگذشت این دانشجوی پرتلاش و خانواده گرامی وی را تسلیت گفته و برای بازماندگان معزّی، صبر و شکیبایی و برای درگذشتگان این حادثه دردناک و تأسف‌بار، رحمت و غفران الهی از خداوند مسالت می‌نماید.