درگذشت دو دانشجوی دانشگاه تهران در حادثه رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، روابط عمومی دانشگاه تهران از درگذشت دو دانشجوی این دانشگاه و فرزندشان در حادثه رانندگی خبر داد.
در اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه آمده است:
خبر درگذشت دو دانشجوی فرهیخته دانشگاه تهران، مرحوم سید شهاب رضوینیا و همسرشان خانم شریفه نیکنژاد در سانحه تصادف موجب تأسف و تأثر فراوان اعضای خانواده بزرگ دانشگاه تهران شد.
هیأترئیسه دانشگاه تهران، درگذشت این دانشجوی پرتلاش و خانواده گرامی وی را تسلیت گفته و برای بازماندگان معزّی، صبر و شکیبایی و برای درگذشتگان این حادثه دردناک و تأسفبار، رحمت و غفران الهی از خداوند مسالت مینماید.
نظر شما