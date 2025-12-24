  1. دانشگاه و فناوری
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۸

درگذشت دو دانشجوی دانشگاه تهران در حادثه رانندگی

درگذشت دو دانشجوی دانشگاه تهران در حادثه رانندگی

دو نفر از دانشجویان دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای دانشگاه تهران در سانحه تصادف رانندگی جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، روابط عمومی دانشگاه تهران از درگذشت دو دانشجوی این دانشگاه و فرزندشان در حادثه رانندگی خبر داد.

در اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه آمده است:

خبر درگذشت دو دانشجوی فرهیخته دانشگاه تهران، مرحوم سید شهاب رضوی‌نیا و همسرشان خانم شریفه نیک‌نژاد در سانحه تصادف موجب تأسف و تأثر فراوان اعضای خانواده بزرگ دانشگاه تهران شد.
هیأت‌رئیسه دانشگاه تهران، درگذشت این دانشجوی پرتلاش و خانواده گرامی وی را تسلیت گفته و برای بازماندگان معزّی، صبر و شکیبایی و برای درگذشتگان این حادثه دردناک و تأسف‌بار، رحمت و غفران الهی از خداوند مسالت می‌نماید.

کد خبر 6700618
سعدانه طباطبایی نیا

