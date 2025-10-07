شورای صنفی خواستار نشست عمومی درباره انفجار آزمایشگاه دانشگاه تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای صنفی کل دانشگاه تهران طی نامه‌ای رسمی به دکتر امید، رئیس دانشگاه تهران، خواستار برگزاری نشست عمومی با حضور ریاست دانشگاه، دکتر نیلی و سایر افراد مرتبط با حادثه آزمایشگاه دانشکده مواد شد.

هدف از این نشست، ارائه توضیحات شفاف درباره ابعاد حادثه، پاسخ‌گویی مستقیم به پرسش‌های دانشجویان و بازگرداندن اعتماد به فضای دانشگاه عنوان شده است.

« ریاست محترم دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر امید

با سلام و احترام

با توجه به حادثه تلخ و تأسف بار رخ داده در یکی از آزمایشگاههای دانشکده مهندسی متالورژی و مواد که منجر به جان باختن یکی از دانشجویان و مصدومیت دو نفر دیگر شد نگرانی عمیق و پرسش های متعددی در میان دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به ابعاد مختلف این رخداد و وضعیت ایمنی آزمایشگاه ها به وجود آمده است.

شورای صنفی کل دانشگاه تهران به نمایندگی از دانشجویان، ضمن قدردانی از تشکیل کمیته علت یابی حادثه و پیگیری های جنابعالی درخواست دارد نشستی عمومی با حضور شما دکتر نیلی مسئول آزمایشگاه مربوطه و در صورت صلاحدید حضرت عالی سایر افراد مرتبط با حادثه در حضور دانشجویان برگزار شود تا پاسخ های لازم درباره ابعاد مختلف این حادثه و اقدامات انجام شده مستقیماً به دانشجویان ارائه گردد.

هدف از این جلسه ایجاد فضای گفت وگوی شفاف و مستقیم میان مسئولان و بدنه دانشجویی است تا ضمن ارائه گزارش روند بررسی ها و پاسخگویی به پرسشهای دانشجویان، اعتماد و آرامش به فضای دانشگاه بازگردد.

بدیهی است که برگزاری چنین نشستی در راستای همان شفافیت، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری ای است که همواره از شاخصه های مدیریت حضرت عالی در دانشگاه تهران بوده است.

پیشاپیش از توجه و همراهی شما در جهت پاسخ گویی به مطالبات و دغدغه‌های دانشجویان صمیمانه سپاسگزاریم».